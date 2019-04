Také s Alzheimerem se dá žít důstojně a aktivně

Alzheimerova choroba s sebou přináší stavy, kdy nevíte, co je za den, kolik je hodin, nepoznáváte své blízké. Cokoli zvládáte, vás stojí extrémní úsilí. Stáváte se závislými na pomoci ostatních. Člověk trpící Alzheimerem se v obraně uzavírá do sebe, má pocit méněcennosti. To dokáže odborně vedená terapie změnit a doslova vracet lidi do života, vrátit jim radost ze společných aktivit, z komunikace s lidmi. Lidí trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence stále přibývá a nabídka kvalitní péče, kterou by jim v posledních stádiích nemoci rádi dopřáli jejich blízcí, je v České republice velice omezená. Největší síť specializovaných zařízení u nás provozuje společnost Alzheimercentrum. V Česku a na Slovensku působí už 22 let a má celkem 10 zařízení s registrovanými službami, která pečují o seniory v různých stádiích demence.



„Vnímáme poptávku rodin po špičkové odborné péči, která by ale zároveň byla poskytována v přívětivém, takřka domácím prostředí. Tak, aby nemocné pobyt mimo domov co nejméně stresoval,“ říká Simona Lipovská, ředitelka Alzheimercentra Zábřeh. Společnost Alzheimercentrum sází na zařízení s maximální možnou kvalitou péče. Její zařízení jsou držiteli certifikátů Vážka od České alzheimerovské společnosti i Značky kvality v sociálních službách, kterou zaštiťuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. „Měřítkem pro nás je, abychom v případě potřeby mohli kdykoli využít služby našich Alzheimercenter i pro naše blízké. Vnímáme věci očima rodiny, která chce pro svoje milované jen to nejlepší,“ dodává Simona Lipovská.



Základem je unikátní koncept péče, který myslí na potřeby těla i duše nemocného člověka a také na potřeby jeho blízkých, kteří se musejí s onemocněním svého milovaného vyrovnávat. S klienty se tu pracuje individuálně, program je přizpůsobený jejich diagnóze a potřebám. Nabízí celou škálu speciálních terapií jako arteterapie, stimulace smyslů světlem Snoezelen, bazální stimulace, reminiscenční terapii vyvoláváním příjemných vzpomínek, canisterapii, pomáhá jim srovnat biorytmy fototerapeutickým světlem a podobně. „Nijak neomezujeme to nejdůležitější pro pohodu každého člověka, a to je kontakt s rodinou a přáteli. Ti mohou svého milovaného u nás navštívit kdykoli chtějí,“ říká ředitelka jednoho z Alzheimercenter Simona Lipovská.



V Zábřehu navíc zapojili rodinu i do rehabilitace. Zjistili totiž, že když dělají klienti aktivity se svými blízkými společně, je pro ně cvičení mnohem účinnější. Daleko víc je zajímá a dosahují rychleji pokroků. S tímto unikátním konceptem tu slaví velký úspěch.

Ministr zdravotnictví: Alzheimercenter s takovým programem a úrovní péče by mělo být více



Léto 2019 – tři nová Alzheimercentra