Takhle mají vypadat volby v Česku! Hlasovat bude možné i s předstihem

Volby v Česku mají už během několika let vypadat jinak. Hlasovat se podle návrhu ministerstva vnitra bude jen v pátek, případně s předstihem. Vytvoří se také elektronický systém, který by měl řadu věcí zjednodušit.

"Chceme zjednodušit volební proces tak, aby odpovídal potřebám 21. století. Organizace voleb nesmí být zastaralá a musí být založena na tom, že nevytváří zbytečné překážky pro voliče, ale naopak se snaží hlasování voličům maximálně usnadnit," vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček.

Resort proto připravil reformu volebních zákonů, kterou minulý týden odeslal do připomínkového řízení. Některé změny by měli voliči pocítit už při krajských volbách v roce 2020. V plném rozsahu se pak nový zákon bude vztahovat na volby v roce 2022. Podívejte se, co všechno se změní.

Jednodenní volby

Česko je jedinou zemí Evropské unie, ve kterém se volí dva dny. Nově mají lidé k volebním urnám chodit jen v pátek od 7 do 22 hodin. Doba, během které budeme moci volit, se tak prodlouží na 15 hodin.

Dvoudenní systém bývá zpochybňován kvůli obavám ze zabezpečení volebních schránek přes noc. Mnoho úspor ale přesun na jeden den nepřinese - volební komise bude mít naopak vyšší plat, lístky se navíc budou počítat do pozdních nočních hodin.

Elektronický systém

Ministerstvo navrhuje vytvořit informační systém správy voleb. Neznamená to ale, že budeme volit online. I přesto má částečná elektronizace přinést zjednodušení voleb. V systému vznikne jednotný seznam voličů, registr kandidátních listin, registr okrskových volebních komisí a nástroj ePetice.

Voličský průkaz

Zatímco nyní si musí člověk, který nebude volit v místě svého trvalého bydliště, vyzvednout voličský průkaz na tamním úřadě, nově to půjde kdekoliv. Požádat o průkaz bude možné přes internet, písemně, nebo na úřadě v jakékoliv obci. Žadatel si také zvolí, jak a případně kde si průkaz vyzvedne.

Pokud už při vyplňování žádosti bude člověk vědět, kde bude volit, může to rovnou zaškrtnout. Voličský průkaz bude navíc možné získat i na komunální volby, ale neznamená to, že by občan mohl volit v jiné obci, než kde má trvalé bydliště. Pouze bude moci přijít na jiný okrsek.





Nové registry a ePetice

Kandidátní listiny budou muset být posílány i elektronicky. Úředníci pak budou moci lépe odstranit jména, která se objeví dvakrát. Do listin budou navíc moci nahlížet i voliči. Elektronický registr bude platit také pro volební komise, aby se daly lépe sestavovat. Mají obsahovat i adresy členů. Nezávislým kandidátům dá nový systém možnost sbírat podpisy přes internet.

Hlasování v předstihu

Pokud někdo nebude moci přijít k volbám v pátek, může odhlasovat v předstihu v pondělí nebo ve středu před termínem voleb. Hlasovat se tímto způsobem bude na obecních úřadech a do zvláštní volební schránky. Každý den by měli mít lidé možnost hlasovat dvě hodiny.

Korespondenční hlasování

Češi žijící v zahraničí musí v současnosti jezdit volit na zastupitelské úřady, které jsou často vzdálené stovky kilometrů. Nově budou moci hlasovat korespondenčně. Od úřadu dostanou vše potřebné, poté si vytisknou lístek strany, pro kterou chtějí hlasovat, a v obálce pošlou zpět na úřad.

Distribuce hlasovacích lístků

Na to, že byste dostali sadu hlasovacích lístků do schránky, v budoucnu zapomeňte. Často se totiž stává, že lidé volí jinde, než kde žijí, a tak si lístky berou až ve volební místnosti. To budou nově dělat všichni - sada bude k dispozici až u voleb. Lístky si budo lidé moci prohlédnout měsíc před hlasováním online, případně zažádat úřad o jejich zaslání.

Strojové sčítání hlasů

Nyní hlasy sčítají členové volební komise, brzy už to ale mají dělat stroje. Takové sčítání ale musí nejdříve projít několika testy. V případě, že bude fungovat bez problémů, se dostane do volebních zákonů. Zatím tedy není na pořadu dne.