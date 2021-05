Látkové dětské pleny jsou trendem. S těmito osmi triky vydrží déle

Ušetřit peníze, přispět k ochraně životního prostředí nebo prostě jen pravidelně cestou z nákupu netahat velká balení plen. I proto se řada maminek vrací k těm látkovým, opakovaně použitelným. Správná péče o látkové pleny, ale může jejich životnost ještě prodloužit. Osm tipů jak správně s nimi zacházet otestovala a popsala spotřebitelská organizace Which.

1. Dodržujte pokyny výrobce

"V závislosti na typu materiálu může praní na vysokou teplotu poškodit látku plen, proto je důležité zkontrolovat teplotu doporučenou v pokynech výrobce," stojí v odborném článku spotřebitelské organizace Which. Někteří výrobci doporučují i konkrétní typ pracího prostředku. Proto, pokud máte pleny od různých výrobců, organizace je doporučuje prát zvlášť.

2. Pleny nepatří do sušičky

Látkové pleny je nejlepší sušit volně na šňůře. Vysoká teplota může podobně jako v pračce i v sušičce poničit látku plen a stejně tak jejich pružnost nebo vzory. Při poničení plen v důsledku nevhodného sušení se i tentokrát může stát, že pleny už nebude možné reklamovat.

3. Pravidelně pleny perte

Pleny by se měly prát ideálně jednou za dva dny. Pokud by zůstaly delší dobu znečištěné, materiál i jeho absorbční schopnost by to mohlo poškodit.

4. Nepoužívejte agresivní odstraňovače skvrn

Ty mohou poškodit jemnou látku plen, jejich pružnost, vyzmizíkovat jejich vzory, barvy a i tady pak hrozí zneplatnění záruky. Spotřebitelská organizace Which radí místo použití odstraňovače pleny raději sušit na sluníčku. To si dokáže poradit s některými skvrnami i s bělením.

5. Pleny nesušte na radiátoru

Pleny po vyprání můžete pověsit poblíž zdroje tepla, abyste uspíšili jejich schnutí, pokud je ale položíte přímo na radiátor, můžete je tím zničit.

6. Perte bez aviváže

Změkčovače tkanin snižují savost plenek, protože se usazují ve vláknech absorpční vrstvy.

7. Chraňte zapínání

Pleny perte se zapnutými suchými zipy, aby se na ně nemohlo nic zachytit. V opačném případě by zipy mohly poškodit ostatní prádlo, které se do nich mohou zaseknout a snížit tím účinnost zapínání.

8. Používejte plenkovou vložku

Některé krémy na dětský zadeček mohou zůstat na plence a tím snížit její savost. "Když použijete plenkovou vložku, zabráníte kontaktu pleny s krémem a prodloužíte její životnost," doporučuje spotřebitelská organizace Which.