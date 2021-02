Takhle vypadá Rudá planeta. NASA zveřejnila video z přistání na Marsu

NASA v pondělí na tiskové konferenci ukázala světu dlouho očekávaný videozáznam z přistání robota Perseverance na Marsu. Na tři minuty dlouhém videu je možné vidět záběry z několika kamer, které jsou umístěny přímo na vesmírném vozítku.

Nejprve je možné spatřit rozevření padáku a následně hladké přistání vozítka na povrchu planety. Tomu předcházelo sedm minut hrůzy, jak se přezdívá složitému manévru.

Podívejte se na tiskovou konferenci NASA. Záběry z přistání je možné sledovat v čase od 12:05:

NASA mimo jiné překvapila vesmírné nadšence také krátkou zvukovou nahrávkou, kterou pořídil vesmírný robot po přistání. Člověk může slyšet nejenom zvuky vozítka, ale v pozadí také šum větru na vzdálené planetě.

NASA has released the first audio from Mars, a faint wind sound captured by the Perseverance rover.



A microphone did not work during the descent but the rover was able to capture audio once it landed on the Red Planet. pic.twitter.com/MAIkyXFdkp