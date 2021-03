Takhle vypadají rizikové polohy u počítače! Děti při nich trpí bolestmi

Školáci si při domácí výuce hledají styl sezení, který jim je nejpohodlnější. Hoví si v tureckém sedu na zemi nebo v křesle, v horším případě se s počítačem natáhnou na gauč. To jsou jen některé polohy, které jim mohou působit bolesti a do budoucna třeba i skoliózu.

Nohy ve vzduchu. To je nejčastější chyba, které se děti dopouští při online výuce. Dolní končetiny totiž v této poloze vůbec nepomáhají s odtížením horní poloviny těla a veškerá váha je pouze na zádech.

"Když si děti dají nožičky do tureckého sedu, tak vyřadí z provozu postranní svaly na trupu. Ty svaly postupně ochabují a zkracují se. A dítě pak nedokáže normálně sedět u stolu," popsala fyzioterapeutka Jitka Hipčová.

Trápení se zády už není záležitostí pouze starší generace. Pokud si na bolest nestěžují samy děti, jsou prvním varovným signálem vystouplé lopatky.

"Správný sed by měly vnímat nejen kvůli tomu, aby měly v pořádku svalovou aparaturu, ale aby byly koncentrovaní a pozorní. Když je něco začne bolet, přejdou do úlevové polohy a mozek vypíná, nepřemýšlí jim to," vysvětlila fyzioterapeutka ze Školy zdravá záda.



"Ve školní lavici máme malé židličky, takže se tam můžu opřít, ale u těch našich židlí se vůbec nemůžu opřít nohama a jsem ve vzduchu. Bolí mě záda, jak furt sedím zkřivená a všechno mě bolí," přiznala sedmiletá Valerie.

Svaly mají už v dětském věku paměť, a tak by je měli školáci pravidelně trénovat, aby při návratu do lavic netrpěli. Srovnat záda jim pomůžou protahovací cviky, kterým stačí věnovat pár minut.

"Pravidelným pohybem a cvičením jde problémům předejít, ale nikdo to za nás neodcvičí. Takže si každý musí uvědomit ten problém a jít si pro bezbolestná záda sám," uzavřela Hipčová.