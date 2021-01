Takové přepadení tu ještě nebylo! Útěk lupiče zmařila sexuchtivá žena

Opravdu nevídaným způsobem se neznámé ženě podařilo tento týden v Bratislavě zadržet lupiče, který krátce předtím zaútočil na obsluhu čerpací stanice. Svými ženskými zbraněmi ho dokázala "ochromit" až do příjezdu policie.

Neznámá "hrdinka" totiž násilníka začala v noci z úterý na středu na čerpací stanici orálně uspokojovat. A vydržela až do příjezdu policejních hlídek, píše portál Topky.sk, podle kterého se tento případ zapíše do historie.

Přepadení benzínky přitom mělo nejdřív úplně klasický průběh - lupič si výhrůžkami vymohl peníze, personálu pumpy se podařilo uniknout a volat policii. Až poté všechno nebralo nečekaný směr.

"Zadními dveřmi vešla do prostor čerpací stanice neznámá žena, která zloděje paralyzovala. Ne kopancem, ne úderem do obličeje. Muže začala orálně uspokojovat a pokračovala v tom až do chvíle, kdy přijela policie," píší topky.sk.

Podle policejního mluvčího Michala Szeiffa byl čtyřiadvacetiletý muž agresivní, při loupeži napadl zaměstnance benzínky, který následně skončil v nemocnici.

"Policisté v jedné z místností zpozorovali muže, kterému poskytovala sexuální služby mladá žena. Dotyčný kladl aktivní odpor a byly tak použité donucovací prostředky," uvedl Szeiff. Kriminalisté už případ vyšetřují jako loupežné přepadení.

Místo, kde se nevídané přepadení stalo, je podle slovenského portálu vyhlášené tím, že se tu koncentrují ženy vydělávající si na živobytí nejstarším řemeslem. Není ovšem jasné, zda mezi ně patřila i ta, která lupiče sexuálně uspokojovala.

Postrach benzínek se pohyboval v Česku. Tankoval a ujížděl bez placení. Více v reportáži: