Takto vypadá Trumpův dům na důchod. Běž jinam, žádají sousedé

Luxusní resort na jihu Floridy nechala ve 20. letech minulého století postavit Marjorie Merriweather Postová. Ve své poslední vůli jej odkázala vládě, aby resort využila pro návštěvy cizích státníků či jako "zimní Bílý dům". Pro stát bylo ale Mar-a-Lago velkou finanční zátěží a tak jej vrátil nadaci Postové, načež jej v roce 1985 odkoupili manželé Donald a Ivana Trumpovi. Právě jeho žena měla správu sídla na starosti.

Pořizovací cena byla okolo 10 milionů dolarů. Trump přitom nejprve rodině nabízel 15 milionů, těm se to zdálo málo. Za dva miliony dolarů koupil od bývalého majitele řetězce rychlých občerstvení sousední pozemek a pohrozil, že jej zastaví tak, aby z Mar-a-Lago nebylo vidět na oceán. Hrozba pádu ceny nemovitosti nakonec vedla rodinu Postových k tomu, aby souhlasili ještě s nižší prodejní cenou.

Jde o monumentální resort, celý pozemek má rozlohu 10 000 metrů čtverečních. Uvnitř je 126 pokojů. Trump jej přetvořil na privátní klub a na začátku 90. let výrazně rekonstruoval. Dovnitř smí jen ti, kteří uhradí členský poplatek 200 tisíc dolarů (4 300 000 Kč) a pak roční poplatek 14 000 dolarů (300 000 Kč) a minimální útratu v restauracích 2000 dolarů (43 000 Kč). Podle webu Business Insider má klub přibližně 500 členů.

Za poplatek získají nejen možnost po omezenou část roku pobývat v luxusní rezidenci, mohou také jíst v restauracích, jejichž jídelníčky sestavovali michelinští kuchaři. Samozřejmostí je pak nedaleké Trumpem milované golfové hřiště. Nechybí tenisové kurty či soukromá pláž. V rámci Trumpova pobytu v Bílém domě nechala tajná služba vybavit komplex heliportem, ten ale musí teď zbourat.

Přeměnou 22. největšího soukromého sídla ve Spojených státech na privátní klub Trump řešil potíže s jeho financováním. Městu Palm Beach, které mu přeměnu na klub a rekonstrukci povolilo, se ale zavázal, že žádný člen klubu v něm nebude trávit víc než 7 dní v kuse a víc než 21 dní v roce. To platí i pro Trumpa.

Na tuto lhůtu ale coby prezident nedbal. V roce 2019 například strávil na Floridě 117 dní, za což mimochodem federální vláda musela platit. A v sídle přijímal i státní návštěvy, například čínského prezidenta Si Ťin-pchinga či brazilského prezidenta Bolsonara. Místní marně protestovali, že jim nízko přelétající helikoptéry ničí zahrádky a že je obtěžují hluk a časté kolony v ulicích. Trump si dokonce v roce 2019 změnil trvalé bydliště a na Floridu se přestěhoval i úředně.

Ve středu jej do Mar-a-Laga naposledy převezl prezidentský speciál Air Force One. Tajná služba vybrala agenty, kteří souhlasili se stěhováním na Floridu, aby mohli již bývalého prezidenta dál hlídat. A to přesto, že zhruba měsíc před koncem Trumpova mandátu odeslal právník zastupující obyvatele města výzvu radnici, aby Trumpa upozornila, že nesmí Mar-a-Lago využívat k trvalému pobytu.

"Není žádný právní základ, podle něhož by mohl ten pozemek dál využívat jako rezidenci a klub zároveň," uvedl podle listu The Washington Post Glenn Zeitz, jeden z vlastníků sousedních nemovitostí. A bývalý prezident nemůže moc spoléhat na to, že by šlo o menšinový názor mezi jeho novými sousedy. Sice má na Floridě mnoho příznivců a volby ve státě vyhrál, okolí města Palm Beach ale patří mezi oblasti, kde drtivě vyhrál Joe Biden. Rozhodnutí, jestli se pustí do sporu s bývalým prezidentem, bude ležet na radnici města Palm Beach.