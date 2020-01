Takto vypadala cesta smrti střelce z Ostravy. Z paneláku až na polní cestu

Zmapovali jsme trasu už od domu Ctirada V., který vraždil ve Fakultní nemocnici v Ostravě. V inkriminovaný den urazil autem desítky kilometrů a dodnes není známo, co po střelbě dělal a kam vedly všechny jeho kroky. Ty, o kterých víme, můžete vidět ve videu.

Cesta smrti Ctirada V., který 10. prosince 2019 vraždil ve Fakultní nemocnici v Ostravě, začala u panelového domu v Horymírově ulici v Ostravě, kde střelec žil. Zde nasedl do automobilu a vydal se na cestu k nemocnici, která za normálních okolností trvá něco málo přes 10 minut.



Na místo dorazil kolem sedmé hodiny ranní a poté, co vkročil do budovy nemocnice, bloumal podle svědků chodbami a hledal místo, kde se v tu dobu nacházelo co nejvíce lidí. Osudným místem se stala čekárna traumatologie, kde z bezprostřední blízkosti začal zabíjet bezbranné a nic netušící pacienty.

Poté co vystřelil minimálně dvanáctkrát, opouští nemocnici ještě před příjezdem policistů a nasedá zpátky do vozidla. Několik hodin se Ctirad V. pohyboval na svobodě a stihl dokonce navštívit své rodiče.

Cesta k nim normálně trvá asi čtvrt hodiny a nikdo neví, co mezi odjezdem z nemocnice a návštěvou rodičů dělal. Rodičům žijících v Jilešovicích, což je malá obec vzdálená pár kilometrů od Ostravy řekl, že zabil několik lidí a pak od nich odjel.

Místem, kde spáchal sebevraždu, byla slepá silnice za obcí Děhylov, zhruba pět kilometrů od místa útoku. Na tu ho pravděpodobně zahnal policejní vrtulník, který ho našel poté, co matka telefonicky kontaktovala policii.Po pěti týdnech od tragické události stále probíhá vyšetřování a podle dozorujícího státního zástupce Davida Bartoše bude trvat zhruba do poloviny roku. Kriminalisté se momentálně snaží zjistit odkud vzal Ctirad V. střelnou zbraň, když na ni neměl oprávnění a jaký byl motiv činu. Případ však pravděpodobně skončí odložením věci, protože pachatel nežije.