Takto vznikli Piráti. Promluvil tajemný muž, který za stranou stojí

Při vzniku České pirátské strany hrál klíčovou roli, od té doby ale o něm moc nebylo slyšet. Zakladatel Pirátů Jiří Kadeřávek teď kandiduje za svou stranu do Senátu. V rozhovoru pro TV Nova zhodnotil, jak se strana za 10 let rozvinula, a prozradil, proč doposud za Piráti nikdy nekandidoval.

Piráti o něm mluví jako o "otci zakladateli". Devětačtyřicetiletý IT specialista z Brna Jiří Kadeřávek v roce 2009 publikoval výzvu k založení České pirátské strany. Ta se setkala s velkým ohlasem a vznikl subjekt, který se nyní s ODS přetahuje o pozici druhé nejsilnější české politické strany.

"Když jsem Pirátskou stranu zakládal, tak jsem chtěl vytvořit platformu, která přivede nové lidi do politiky a zlepšit tu špatnou náladu, která vůči politikům vládla. A to si myslím, že se nám podařilo," řekl Kadeřávek TV Nova na víkendovém Celostátním pirátském fóru v Ostravě.

V roce 2009 vyzval na internetu lidi, kteří si myslí, že nová strana může něco změnit, aby se k němu přidali. "Myslím, že dneska 10 nebo 11 let poté můžeme říct, že ta demokracie a že to politické sdružování občanů má svůj smysl a přináší výsledky. A pro mě to je obrovskou satisfakcí, protože v roce 1989 jsem ležel ve spacáku na fakultě, na náměstích cinkal a roznášel letáky Václava Havla. Tohle je pro mě naplnění toho, co jsme začali dělat před 30 lety," připomněl Kadeřávek svoji roli svolavatele fakultního stávkového výboru v roce 1989.

Na Kadeřávkovu výzvu se přihlásily desítky lidí. Kadeřávek byl několik měsíců 1. předsedou strany, o její rozvoj se ale od počátku starali jiní. Předsedou byl krátce Kamil Horký, který po půl roce vystřídal Kadeřábka i ve funkci místopředsedy a později přešel ke Svobodným. Už v roce 2009 nahradil právě Horkého nejvýraznější reprezentant Pirátů – Ivan Bartoš.

Kadeřávek přiznává, že neočekával, že strana bude takto úspěšná. "Dát dohromady liberály je obtížné. Každý máme nějakou svou představu, neradi se podřizujeme autoritám. To je v naší DNA. Ale nastavili jsme systém pravidel ve společném zájmu se jim podřídit. To si myslím, že je základem úspěchu," vysvětluje zakladatel strany.

Připomněl, že po dvou měsících strana dokázala ve všech krajích obsadit kandidátní listiny do předčasných parlamentních voleb, ty se ale nakonec v roce 2009 po zásahu Ústavního soudu nekonaly. První volby pro Piráty tak byly ty řádné sněmovní v roce 2010. A získali necelé procento hlasů.

"Na začátku představy nebyly vůbec žádné. Byla to směs úzkosti, obav z budoucnosti, jaká bude, protože spolu s takovou výzvou nesete kus zodpovědnosti vůči těm lidem, kteří se k vám přidávají, ale myslím, že se to podařilo a že se nemáme za co stydět," pochvaluje si.

Vysvětlil také, proč se doposud za Piráty neucházel o přízeň voličů. "Nešel jsem do politiky proto, abych v ní sám tlačil konkrétní téma. Já jsem chtěl připravit půdu proto, abych přivedl další politikou neovlivněné lidi a odborníky, kteří to budou dělat za nás," řekl Kadeřávek.

Na podzim se pokusí přesvědčit voliče v obvodu 60 Brno-město, že je tím správným kandidátem, který bude nejlépe hájit jejich zájmy. "Já bych v Senátu rád působil jako ambasador pirátské politiky a našich principů a témat a vysvětloval, proč si myslím, že pro budoucí osud demokracie a této země je důležité dělat politiku tak, jak ji děláme my," dodal.