Taky jste nebyli v Salzburku? Chyba! Čeká tam na vás relax i památky

Když se řekne Salzburk, mnoho lidí si město spojí s Wolfgangem Amadeem Mozartem. Je pravda, že geniální hudebník město proslavil, ale není to zdaleka to jediné, co Salzburg nabízí. Slavní rodáci, starobylé památky, výborné hospůdky a restaurace a báječná atmosféra, to jsou atrakce, které každoročně lákají tisíce turistů.

Doprava

Mnoho Čechů kolem Salzburku projíždí, když jede lyžovat do Alp. U města se totiž potkávají hned tři významné dálnice: rakouské A1 a A10 a také německá A8. Do Salzburku se pohodlně dostanete i po železnici a movitější turisté mohou využít i tamní letiště.

Centrum města je pro osobní auta turistů uzavřené. Řidiči ale mohou využít některá z odstavných parkovišť na okraji Salzburku, nebo poněkud dražší soukromá parkoviště nedaleko centra. Výhodou je, že některé hotely vám na parkování finančně přispějí.

Památky a historie

Salzburk v doslovném překladu znamená Solnohrad. Tak se také městu v Česku dlouho říkalo. Sůl se v okolí těžila už od pravěku. Majestátní hrad Hohensalzburg stojí na skále nedaleko městského centra už od 11. století. V minulosti sloužil tamním arcibiskupům jako sídlo a při ozbrojených konfliktech jako pevnost. Nyní je místem, kde se konají kulturní akce, a oblíbeným cílem turistů.

Na hrad se můžete dostat pohodlně pozemní lanovkou, na kterou vám platí Salzburg Card. Tu doporučujeme všem, kteří chtějí ve městě strávit delší čas, využívat městskou hromadnou dopravu a navštívit více památek. Kromě hradu samozřejmě musíte navštívit rodný dům Wolfganga Amadea Mozarta ležící na malebné ulici Getreidegasse, kde najdete mnoho tradičních i moderních obchodů a obchůdků.

Velké zážitky čekají v Salzburku milovníky muzeí. Katedrálu a arcibiskupskou rezidenci si zblízka můžete prohlédnout v DomQuartier Salzburg. Historii města mapuje Salzburg Museum Neue Residenz. V širším centru najdete i Muzeum moderního umění nebo Přírodovědecké muzeum.

V Salzburku a jeho nejbližším okolí se nacházejí desítky paláců, rezidencí, zámků, honosných vil a zámečků. Nejméně dva z nich by neměly uniknout vaší pozornosti. V těsné blízkosti centra se nachází palác Mirabell s nádhernými zahradami. Pokud máte rádi romantické zámky, určitě vyrazte do čtvrti Hellbrunn, kde stojí stejnojmenný zámek. Je to bývalá letní rezidence arcibiskupů. V přilehlém parku je soustava netradičních fontán a umělých jeskyní, které dokážou nejen v parném létě osvěžit.

Relax

Město si ale užijí i ti, koho památky až tolik nelákají. Doslova jako v sedmém nebi se v Salcburku budou cítit milovníci piva. Ve městě a okolí je deset pivovarů a Salcburku se přezdívá hlavní město rakouského pivovarnictví. Každý z pivovarů vaří své specifické pivo. Nejznámější jsou Stieglův a Augustiniánský pivovar. Každý pivovar má i svou hospodu, kde můžete výrobky ochutnat.

Na své si ale přijdou i abstinenti. Hospůdky a restaurace nabízejí výborné gastronomické pochoutky a tradiční rakouskou kuchyni včetně vídeňského řízku, špeclí nebo oblíbeného kaiserschmarrnu. Nádherné jsou i procházky po nábřeží řeky Salzach, která městem protéká. Rodiny s dětmi zase mohou navštívit zoologickou zahradu nebo plovárnu.