Talentovaný herec (†16) záhadně zemřel. Matka musí truchlit sama

Ve věku pouhých 16 let zemřel talentovaný kanadský herec Logan Williams. Fanoušci jej mohou znát hlavně ze seriálu The Flash. Co se mladému umělci stalo, rodina neprozradila. Jeho matka Marlyse musí truchlit sama, kvůli karanténním opatřením ji nemohou navštívit ani její rodiče, kteří přišli o jediného vnuka.