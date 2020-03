Tančící policisté válcují sociální sítě! Rozvlnit by se mohli i politici

Namířenou zbraní a zákonnou výzvou zákeřný virus nezkrotí, tak ho alespoň vyzvali k pořádnému tanci. První přišli s tanečkem policisté, kteří aktuálně slouží v Řecku.

Pár dní staré video už má přes 100 tisíc zhlédnutí a téměř pět tisíc "lajků". Aspiruje na nejúspěšnější počin, jaký kdy čeští policisté na sociální sítě umístili.

"Policejní taneček vznikl proto, aby policisté ukázali, že zaprvé i v této situaci mají smysl pro humor, ale zároveň chtěli ukázat široké veřejnosti ta základní pravidla, abychom zůstali všichni zdraví," vysvětlil mluvčí Policejního prezidia David Schön.

"Udržuj odstup, umývej si ruce, nedotýkej se obličeje a zatanči si," předvádí policisté ve videu. Inspiraci pro tanec našli v zahraničí, rozjet to umí třeba i indická policie.

Čeští policisté už mají následovníky i z řad civilistů. Tancujících přibývá. Idea je taková, že až hrozba koronaviru pomine, sejdou se tanečníci na nějakém volném prostranství a zatancují si společně.

A kuloáry naznačují, že by se mohli rozvlnit i někteří politici. "Pokud je to cena za to, aby to rychle skončilo, tak to klidně udělám," přijal výzvu ministr vnitra Jan Hamáček.