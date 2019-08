Tary Camp s rodiči nekomunikuje! Ti mají přitom nárok na vrácení peněz

Kvůli zdravotním problémům, které se vyskytly na Tary Campu, si někteří rodiče své děti odvezli domů. Když se ale chtěli informovat, co přesně se stalo, mnohým se to nepovedlo. Vedení Tary Campu začalo rodiče informovat až poté, co je oslovila redakce TN.cz.