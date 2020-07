Tato nemoc zabije ročně 5 500 Čechů. Často ji odhalí pozdě. SYMPTOMY

Mezi nejčastější symptomy rakoviny plic patří jakýkoliv kašel, případně vykašlávání krve, bolest na prsou nebo dušnost.

"U pacientů v ranném stadiu nemoci se ale často žádné symptomy neprojevují. Proto je důležité, aby vyšetření podstupovali preventivně, pokud jsou v rizikové skupině. Za tu považujeme lidi mezi 55-75 rokem, kteří vykouří zhruba jednu krabičku cigaret denně," uvedla profesorka Martina Vašáková, předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti.

Pneumologové chtějí v příštím roce rozjet pilotní program, kdy budou rizikové pacienty testovat. Pilotní screening by se měl týkat 30 tisíc lidí. Do budoucna by ale lékaři rádi otestovali až 390 tisíc lidí. Ročně onemocní touto nemocí téměř 7 tisíc lidí, u 90 % z nich je původcem kouření.

"Na radiologická pracoviště komplexních onkologických center by je k vyšetření za pomoci nízkodávkovaného CT posílali jak plicní, tak praktičtí lékaři. Od tohoto kroku si slibujeme zachycení nádorového bujení včas, a to u významné části rizikové populace. Předpokládáme, že nádor objevíme v první fázi u 650 z nich," uvedla Vašáková, co lékaři od pilotního testování tří tisíc lidí očekávají.

Pneumologové počítají s tím, že screening bude hrazen ze zdravotního pojištění. To už dnes vyšetření běžně hradí. Pokud tedy člověk na sobě pozoruje symptomy, či se jen nachází v rizikové skupině, měl by navštívit svého praktického lékaře, který jej pošle ke specialistovi, či se ke specialistovi vypravit rovnou a za vyšetření nebude nic platit.

Podle pneumologů stojí léčba rakoviny plic v Evropě tři miliardy eur ročně, tedy v přepočtu skoro 80 miliard korun. Stojí dokonce víc než léčba rakovin prsu, tlustého střeva a prostaty dohromady. Pozitivní ale je, že pojišťovny stále častěji proplácí u pacientů drahou imunologickou léčbu.

"Díky novým metodám léčby, například zapojením a povzbuzením vlastní imunity člověka – imunoterapií, novým biologickým lékům, které působí na pochody v nádorových buňkách, a především jejich vzájemnou kombinací i se zapojením chemoterapie umíme pacienty s pokročilou fází nemoci léčit tzv. na míru. K tomu je ovšem potřeba důkladného testování již v době stanovení diagnózy – léčba pro konkrétního pacienta musí být vybrána tak, aby léčba zabírala a měnila charakter nemoci na chronickou," vysvětlila profesorka Jana Skřičková z Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno.

Pneumologové doufají, že se díky plošným testům podaří výrazně zvýšit počet lidí, u nichž se ještě nádor dá operovat a odstranit, a to ze současných 15 % až na 50 %.