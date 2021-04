Tato zvířata z volné přírody zmizela, vědcům se ale podařilo je vrátit zpět

V rámci záchranných programů vědci usilovně pracují na tom, aby navraceli některé vyhynulé druhy zpět do volné přírody. Ať už se jedná o zvířata, která zmizela z divočiny úplně a jejich poslední zástupci byli chovaní pouze v zajetí, anebo vyhynula jen v určitých oblastech.

Obnovit ve volné přírodě populaci vyhynulého druhu není jednoduchou prací, jedná se o proces, který trvá roky a zahrnuje několik fází.

"Čím méně času od vyhynutí uplynulo, tím je pravděpodobnější, že prostředí bude stejné, jako když tam ten druh žil. I tak se ale nejprve musíte zabývat důvodem, proč tam ten druh vyhynul," řekla ekoložka Natasha Robinsonová webu CNN, který připravil přehled některých druhů, které se podařilo po vyhynutí navrátit do jejich původních stanovišť.

Seznamte se s nimi i vy. Na konci článku naleznete galerii, ve které si zmíněná zvířata můžete prohlédnout.

Rys ostrovid

Populace rysa ostrovida se začala výrazně snižovat už od 15. století, v 19. století pak z některých oblastí zcela zmizel. Například v Čechách byl poslední zaznamenaný jedinec odstřelený okolo roku 1890. Podobná situace panovala po celé střední Evropě.

Záchranné programy odstartovaly v 70. letech minulého století, kdy se rys začal vracet nejen na území dnešní České republiky, ale také do Švýcarska, Francie, Rakouska, Itálie a Německa. V současné době je rys nejpočetnější šelmou, která žije ve volné přírodě na území Česka.

Nosorožec dvourohý

Populace nosorožců dvourohých byla zdecimována v průběhu 20. století, v 90. letech jich ve volné přírodě zůstalo méně než 2,5 tisíce. V některých oblastech zcela vyhynul. Dříve přitom tento druh nosorožce býval hojný a vyskytoval se po celé subharské Africe.

V posledních letech se usilovně pracuje na jejich návratu do oblastí, kde původně žil. Na červeném seznamu IUCN je ale stále veden jako kriticky ohrožený druh. V České republice je jako jediná chová zoologická zahrada ve Dvoře Králové.

Vlk obecný

Vlk obecný býval kdysi hojně rozšířený po celé severní polokouli, postupně ale jeho počty klesaly a na některých místech byl zcela vyhubený. V Česku se na pokraj vyhynutí dostal ve 20. století, od nového tisíciletí se ale na naše území vrací.

Například v západní Evropě ale vlk obecný už prakticky nežije. V Anglii vyhynul už v 15. století, v Irsku v 18. století. V Německu byl poslední vlk zastřelen na začátku 20. století, nyní se tam ale psovitá šelma znovu vrací z území Polska. O jejich návrat do volné přírody usilují také programy například ve Francii a Skotsku.

Kůň Převalského

Kůň Převalského je jakýmsi symbolem úspěšného návratu vyhynulého druhu do volné přírody. Tento kopytník pochází ze střední Asie, kde obýval stepy, v 60. letech minulého století ale vyhynul. V 80. letech odstartovaly programy, které daly koni Převalskému naději na návrat zpět do jeho původního prostředí.

Od roku 1992 do 2018 se podařilo v Mongolsku obnovit populaci odhadovanou na 500 kusů. A programy stále běží. Významnou roli v jejich návratu sehrává pražská zoologická zahrada, kde funguje projekt pod názvem Návrat divokých koní.

Zubr evropský

Spolu s tím, jak se na evropském kontinentu začala rozšiřovat lidská populace, začalo ubývat zubrů evropských. V 19. století se vyskytovali už pouze v částech dnešního Polska a Ukrajiny a na Kavkaze. I odtamtud ale rychle mizeli, na Kavkaze byl poslední kus zastřelen v roce 1927.

Ve volné přírodě tak byli vyhubeni. Naštěstí jich několik zůstalo v soukromých chovech. Od 20. let započaly snahy o jejich záchranu. První reintrodukční projekt (reintrodukce je vysazení druhu do původního místa, odkud vymizel, pozn. red.) začal v Polsku v 50. letech, postupně se zubr vracel i do dalších států včetně Česka, kde v roce 2018 žilo 116 jedinců.

Další druhy spolu s galerií naleznete na následující stránce.