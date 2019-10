Tatry jsou zavalené výměšky. Toalety do hor nedostaneme, říká ředitel

Správci tatranského národního parku řeší zásadní problém. Podél cest je plno výkalů, použitých ubrousků a kapesníčků. Turisté totiž často nevědí, kde vykonat základní potřebu. Majitelé chat to řeší stavbou nových latrín. Někteří lidé chtějí, aby byly záchody i u vstupu do národního parku.

Nejvýše položená latrína na Slovensku slouží jako častý objekt fotografů. Její okolí ale bývá zanesené lidskými výměšky. Viktor Beránek v okolí chaty rozmístil nápisy "Zákaz stát a sr*t u chaty". Musí to prý být řečeno polopatě, aby to někteří pochopili.



"Musíme si uvědomit, že se zde bere i voda. Podobná situace byla i v roce 1956, viděl jsem fotky, že to ti chataři to tak tehdy řešili. Cedulky se staly turistickou atrakcí," vysvětlil Beránek.

U vstupu do doliny Biela voda je umístěná toaleta v plastové budce. Ne každý má ale kuráž tam vejít a tak radši zajde do lesa. Déšť problém smyje, ale ubrousky zůstávají.



"Tatranský národní park v sezóně navštíví více než 20 tisíc lidí denně. Nelze předpokládat, že turisté vydrží od odchodu z ubytovny až do závěru túry, aniž by si museli odskočit," vysvětlil ředitel Státních lesů Tatranského národního parku Maroš Petrík.



"Našel jsem to rovnou na chodníku, tak nevím, jestli ti lidé nejsou schopní ujít alespoň ty dva metry bokem. To už je vrchol," postěžoval si turista a milovník přírody Michal Uličný.



Šéf státních lesníku o problémech ví, řešení ale mnoho není. "Musíme si uvědomit, že při takto vysokém počtu lidí, kteří Tatry navštíví, tyto toalety nestačí jen rozmístit, je potřeba je i čistit. A to je možné dělat jen tam, kam má přístup technika," objasnil Petrík.



Rozmístění toalet u všech turistických tras je nereálné a je tak jen na turistech, jestli si uleví rovnou na chodníku, anebo si zajdou hlouběji do lesa, kde to nebude tak cítit a vidět.