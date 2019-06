Taxikář odvezl odložené děti na Slovensko, přihlásil se o ně strýc

O dva opuštěné sourozence, které taxikář z Česka odvezl do slovenské Čadce, měl projevit zájem jejich strýc, bratr matky. Otřesný případ odložených dětí vyšetřuje policie - rodiče se jich zřejmě chtěli zbavit.

Dvouletý chlapeček s čtyřletou holčičkou zůstávají v dětském domově v Medzilaborcích poté, co je taxikář odvezl do slovenského města Čadca a vystrašené je vysadil u cizí ženy, která měla být jejich babičkou. Ta si ale nebyla vědoma toho, že by měla mít vnoučata, natož z Česka.

Podle slovenského deníku Pravda o opuštěné děti projevil zájem jejich strýček, bratr matky, který žije v Česku. Měl už dokonce stihnout oficiálně požádat soud o jejich svěření do své péče.

Do dětského domova vystrašené děti putovaly téměř přes celé Slovensko až do Prešovského kraje více než 300 kilometrů daleko. V Medzilaborcích je totiž jediné specializované zařízení pro nezletilé cizince bez doprovodu.

"Naším úkolem je nyní kontaktovat českou stranu prostřednictvím centra pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže. České orgány rozhodnou, jaké budou další kroky - jestli seženou někoho, kdo se o děti v České republice postará, anebo je tam budou muset umístit do nějakého zařízení," uvedla mluvčí sociálky Jana Lukáčová.

Dodala, že sociální pracovníci nic podobného nikdy nezažili. Případem se zabývají i policisté. Identita rodičů už je podle deníku Pravda známá, proč ale děti opustili zůstává stále záhadou.