Tchaj-wan kvůli Číně posiluje obranu. Armádě musí pořídit novou výzbroj

Čína ostrovní stát považuje za součást svého území, což Tchaj-wan neuznává. Kvůli obavám z čínské agrese začala tamní vláda zbrojit. Tchajwanská hlava státu Cchaj Jing-wen zvýšila obranný rozpočet o 10 %. Na obranu země v Tchaj-wanu poputují více než dvě procenta HDP. Informoval o tom portál New York Times.

Vzhledem k zoufalé potřebě modernějších strojů uzavřel ostrovní stát s USA jednu z největších vojenských transakcí v historii spolupráce obou zemí. Tchaj-wan nakoupí 66 nejmodernějších amerických stíhaček F-16 za 8 miliard dolarů, tedy zhruba 175 miliard korun.

Modernizaci vojenského letectva ostrovní stát nutně potřebuje. Tchajwanské letectvo trápí časté nehody. Při jedné z nich se zřítila helikoptéra s osmi lidmi na palubě, včetně jednoho z čelních vojenských představitelů. Při červnové havárii vrtulníku zemřeli dva piloti.

Tchajwanští vojáci cvičí na pláži v Tchaj-čungu:

At the #Hankuang36 exercise today, I was glad to see that our reserve forces now play an expanded role. Integrating reserves & standing forces is one of the focal points of our current military reforms, strengthening our defensive capabilities & enhancing national security. pic.twitter.com/ZByOYvOndo