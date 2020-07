Technaři opustili Benešovsko, okolní obce zvažují trestní oznámení

Loukou se rozhostilo ticho. Aparatury zmlkly, tanečníci dotančili a ti, co neodjeli nebo neodpočívají, zdravili televizní štáb obnaženými intimními partiemi.



Policie nabízela odjíždějícím kontrolní dechovou zkoušku. Prevence je prevence. Auta řidičů, kteří nebyli ve stavu způsobilém k odjezdu, odstavili policisté na krajnici. Šoféři teď musejí čekat a střízlivět.

Jenže někteří odjeli bez kontroly a doplatili na to u další hlídky o několik set metrů dále. "Za volant usedlo pod vlivem alkoholu nebo drog 39 osob," uvedla policejní mluvčí Petra Potočná.



Lidem z okolních obcí dunělo techno do uší nonstop od pátku. Teď mají klid. "No to jsme moc rádi, protože to byl děs," vyjádřil svou úlevu jeden z tamních obyvatel.



"Já bych jim vzkázal, ať to chvilku vydrží, no. Přece jenom člověk se chce trochu bavit," prohlásil účastník technopárty.



Policie nejprve tvrdila, že přijelo 2000 lidí, pak odhad zredukovala na polovinu. Zasahovat prý nebylo nutné. Hygiena akci jen monitorovala. A právě to vadí představitelům okolních obcí. "Že vlastně akci povolila, v takovéto době, kdy tu řádí ten Covid-19," poukázal ješetický místostarosta Petr Hora.



Podle všeho to skončí podáním trestního oznámení. I kvůli tomu, že se technaři roztáhli mimo pronajatou louku. Na akci byli lidé z celé republiky i ze zahraničí. Pokud se u někoho z nich prokáže Covid-19, čeká hygieniky pořádná šichta.