"Teď není čas na rebelii!" tvrdí rocker Janda. Před covidem varují i další celebrity

Rocková legenda Petr Janda přiznal, že celý život rebeloval proti téměř všemu, ale proti současným opatřením by si jít netroufl. "Já jsem rocker a my jsme vždycky byli hrozní rebelové a vlastně to v nás je celý život. Vždycky jsme proti všemu protestovali, ale jsou věci, u kterých bych protestovat si netrouf, a to je přesně ten covid," vyjádřil se pro TV Nova.

Oblíbený herec a zpěvák Aleš Háma apeluje na lidi, aby brali ohled na své zdraví a udělali vše pro to, aby zůstali zdraví. Přiznal, že koronavirus chytili někteří jeho přátelé. Měli prý štěstí – neměli žádné nebo jen minimální příznaky.

"Můžeme mít štěstí jako někteří moji kamarádi, kteří měli jenom rýmu a zvýšenou teplotu a jinak nic, anebo si můžeme vytáhnout toho černého Petra a pak to je asi docela hukot. Tak dělejte maximum pro to, abyste byli zdraví," vybízí Háma.

Legendární Saxana Petra Černocká v první vlně nákazy dle svých lov neznala nikoho, kdo by "ten čínský virus" chytil. "Teďko už je to opravdu vážný, protože to vstoupilo do řad mých vrstevníků a kamarádů a neměli to s tou nemocí jednoduchý," svěřila se reportérům TV Nova.

Bývalý hokejový brankář Dominik Hašek vyzývá, abychom všichni táhli za jeden provaz. "Je potřeba o to víc, abychom všichni nosili roušky, abychom dodržovali pravidla a snažili se pomoc všem těm ohroženým," prohlásil.

"Sám jsem zažil závažnější formu tohoto onemocnění, nikomu bych to nepřál, všem přeju, aby byli zdrávi a pokud už tu nemoc dostanou, ať mají co nejmírnější formu. Ale pokud nebudeme sami ohleduplní, bez roušek a respirátorů a naší vlastní zodpovědnosti, žádná vláda tuto nemoc za nás nevyžene," varuje europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).

Na dodržování opatření apeluje také kytarista skupiny Slza Lukáš Bundil. "Nošení roušek, omezení sociálních kontaktů a podobně by neměl být problém, já to dodržuju a myslím si, že je to na místě," vyjádřil se pro TV Nova.

Zpěvačce Heidi Janků chybí obyčejné posezení s přáteli, uznává ale, že na čas se sociální distanc vydržet dá.

"I když bych samozřejmě ráda zašla s kamarádkami na kafíčko, říkám si, že tři týdny, měsíc, se tohleto dá dodržet, ale musí to dodržovat opravdu všichni," svěřila se.

Oblíbený zpěvák Pavel Callta doufá, že opatření už brzo nebudou nutná a hudebníci budou moci znovu vystupovat. "Tak se držte, dávejte na sebe pozor a snad zase brzo na koncertech," vzkázal fanouškům.