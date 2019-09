Těhotná vražedkyně děsí sousedy! Nechtějí ji na vítání občánků

Rodičům v Jilemnici se nelíbí, že by radnice mohla pozvat na vítání občánků propuštěnou vražedkyni Petru Janákovou, která co nevidět porodí. Úředníci totiž obvykle zvou všechny děti, které mají ve městě trvalé bydliště. Žena se nyní přestěhovala do Vrchlabí, kde z toho tamní obyvatelé rozhodně nadšení nejsou.