Těhotná vražedkyně měla tři dozorce obvinit ze znásilnění!

Odsouzená vražedkyně Petra Janáková, která minulý týden opustila kvůli těhotenství brány vězení poté, co jí soud přerušil trest, údajně osočila tři dozorce z toho, že ji znásilnili.

Informaci v úterý přinesla bez bližšího upřesnění Mladá fronta dnes. "My momentálně pracujeme se všemi možnými verzemi, ale nebudeme to dále specifikovat," řekla na dotaz TN.cz mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Ivana Nguyenová.

Zjištění deníku tak nepotvrdila, ani nevyvrátila. GIBS nicméně už záhadné těhotenství za mřížemi vyšetřuje a zjišťuje, zda otcem opravdu není někdo z dozorců.

Komentář odmítla s odkazem na běžící vyšetřování ústy své mluvčí Petry Kučerové i přímo Vězeňská služba.

Klíčové pro určení otce budou testy DNA, ty ale budou s největší pravděpodobností na pořadu dne až poté, co se dítě narodí.

Teoreticky ovšem může Janáková na svobodě zůstat i poté, co její dítě oslaví první narozeniny. Stačí, aby otěhotněla znovu a soudy ji budou muset v souladu se zákony trest přerušit.

Propuštění na svobodu pobouřilo také některé obyvatele Jilemnice, kam Janáková z vězení odjela. "Normálně se tahle stvůra promenáduje po Jilemnici, jako by přijela z dovolené... Je něco v nepořádku se zákonem v této zemi," napsala rozhořčená diskutérka na facebookovou stránku Jilemnický Krakonoš.

Přidali se i další. "Člověk se nestačí divit. Některé věci prostě nechápu. Vždyť může před dalším plánovaným nástupem do vězení otěhotnět znovu a to hezky pohodlně v postýlce," uvedla další paní v diskuzi. "Jedině na všechny obchody a zařízení vyvěsit - zákaz vstupu odsouzeným vrahům. Aby si nemohla ani nakoupit," doplnil další obyvatel.

Soud poslal Petru Janákovou pravomocně za vraždu na 30 let do vězení za to, že u Lázní Bělohrad zastřelila sběratele, kterého tam vylákali se svým tehdejším manželem.

