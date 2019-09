Vražedkyně Janáková si změnila jméno! Jejího útěku se soud nebojí

Vražedkyně, která se jako těhotná dostala na svobodu, už není Petra Janáková. Nechala si totiž změnit příjmení. Přestože může změna jména vzbudit obavu, aby neutekla za hranice, podle soudu by to bylo velmi obtížné, poněvadž ještě nemá nový pas.

Janáková se nyní jmenuje Nová. Jméno si podle soudu nechala změnit nedávno. "O změně jména jsme se dozvěděli v evidenci v rámci kontroly jejího pobytu," sdělil v pátek soudce Igor Krajdl, který ženu musel propustit kvůli těhotenství. Informaci přinesl portál Novinky.cz.



Nová se na svobodě nemusí hlásit úřadům. Pokud by tak měla k ruce i pas, mohla by vzniknout obava, aby nezmizela za hranicemi. Soud by se ale podle Krajdla o případném vydání cestovního dokladu zavčasu dozvěděl.



Žena odsouzená na 30 let za mřížemi za vraždu a přípravu čtyř dalších počala při svém pobytu ve vězení. Obvinila ze znásilnění tři dozorce, podle testů DNA je však otcem jeden z vězňů. Více si přečtěte zde.

