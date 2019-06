Těhotné ženy a děti v ohrožení! Po požáru mohou mít otravu olovem

Požár katedrály Notre-Dame může mít dopad nejen na statiku budovy, ale také na zdraví obyvatel. V ohrožení jsou podle místních lékařů především děti a těhotné ženy, které by měly podstoupit odběr krve, jelikož hrozí, že v ní může být velké množství olova. Mohlo by jim to způsobit otravu.

Pařížské zdravotnické úřady vyzvaly v pondělí těhotné ženy i děti, které žijí blízko katedrály Notre-Dame, aby navštívily svého lékaře a nechaly si odebrat krev. Reagovaly tak na výsledky vyšetření dítěte, které bydlí v Île de la Cité u katedrály, v rámci kterých byla zjištěna vysoká hladina olova v jeho krvi. Dítě mělo více než 50 mikrogramů olova na litr krve, uvedl The Guardian.

Preventivní vyšetření, které zdravotnické úřady požadují, se týká dětí mladších sedmi let a těhotných žen. Lékaři by tak měli předejít tomu, aby se u nich projevila otrava olovem, která může způsobit zvracení, průjmy, bolesti břicha a ve vážnějších případech i smrt. U dětí olovo může mít i dlouhodobější následky, a to zhoršit vývoj, paměť nebo poškodit ledviny.

Požár katedrály Notre-Dame zapříčinil, že došlo k roztavení asi tři sta tun olova ze střechy, ale i věže budovy. Olovo se následně dostalo do vzduchu, ale hned týden po tragédii policie uvedla, že vše bylo lokalizováno. I když nehrozilo nějaké větší riziko, i tak byly některé oblasti uzavřeny a lidé dostali rady, jak vyčistit od prachu svá obydlí.

Katedrála Notre-Dame vzplála 15. dubna a hasiči s plameny bojovali devět hodin. Bohužel došlo k poničení střechy, zřícení centrální štíhlé věže a zničení dřevěného interiéru. Architekti stále řeší, jak by měla být katedrála obnovena a kolik let to bude trvat.

Pařížský senát také ke konci května rozhodl, že rekonstrukci bude mít pod dohledem ministerstvo kultury. To se bude zabývat i studijními pracemi.

