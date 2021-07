Těhotné ženy zuří. Testy zdarma na covid mít nebudou, očkovat se bojí

Od 1. září už zdravotní pojišťovny nebudou proplácet preventivní testy na covid-19. Rozhodlo o tom ministerstvo zdravotnictví, podle kterého by se lidé měli primárně očkovat.

Toto rozhodnutí naštvalo kromě jiných i těhotné ženy, které mají obavu, že by očkování mohlo ohrozit je nebo jejich nenarozené děti. "Já osobně nejsem žádný odpůrce očkování, pokud bych sama nebyla těhotná, jsem už dávno očkovaná. Ale takový nátlak mi přijde přinejmenším nevhodný. Děti do 12 let se neočkují, ale prakticky nenarozené děti naočkují," stěžuje si například paní Ivana Slávková.

Ministerstvo sice připustilo řadu výjimek, gravidní ženy mezi nimi ale nejsou. "Od 1. 9. 2021 bude z veřejného zdravotnictví proplácen jeden antigenní test za 7 dní a dva PCR testy za měsíc pouze pro vybrané skupiny obyvatel. Těmi jsou děti do 12 let včetně, osoby, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci, a osoby, které jsou v procesu očkování, nebo neuplynula doba 14 dní od poslední podané dávky vakcíny," uvedlo ministerstvo.

Těhotné a kojící ženy se v České republice totiž očkovat mohou. Ministerstvo jim to umožnilo od června na základě stanoviska České vakcinologické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

"Těhotné ženy sice nejsou oproti ženám ve stejné věkové skupině více ohroženy nákazou covid-19, mohou však mít závažnější průběh onemocnění. Vakcinologové a gynekologové se proto shodli, že očkování by mělo být umožněno i těhotným ženám podobně jako ostatní dospělé populaci na základě věku, klinického a pracovního rizika," řekla náměstkyně pro zdravotní péči a vedoucí Klinické skupiny COVID při Ministerstvu zdravotnictví Martina Vašáková. "Vakcíny jsou bezpečné i pro kojící a jejich kojené dítě," doplnila.

Ministerstvo i Česká vakcinologická společnost ale ve svých stanoviskách konkrétně zmiňují, že "rozhodnutí o očkování proti covid-19 v těhotenství je osobní a individuální volbou těhotné ženy." To si teď některé ženy nemyslí a mají pocit, že jsou do očkování tlačeny.

Česká vakcinologická společnost přitom upozorňuje, že velké klinické studie nezahrnovaly těhotné ženy. "To znamená, že zatím jsou dostupné pouze omezené informace o účincích očkování proti covid-19 u těhotných žen. Limitované údaje ze studií na zvířatech a neúmyslně očkovaných těhotných ženách (ženy, které nevěděly o jejich těhotenství v době očkování) neprokázaly nežádoucí účinky na plod a průběh těhotenství," uvedla společnost.

Anketa Měly by mít těhotné ženy hrazené testy? Ano, měly by mít výjimku 40 2 hlasy Ne, mohou se očkovat 60 3 hlasy Hlasovalo 5 lidí.

Těhotné a kojící ženy se nicméně od června očkovat proti covidu-19 mohou bez problémů. A nejen proti covidu. Už v roce 2015 vydala Národní imunizační komise při ministerstvu zdravotnictví doporučení, aby se těhotné ženy očkovaly proti černému kašli. Podle odborníků je v prevenci kojeneckého černého kašle lepší očkování v těhotenství než očkování po porodu. Děti narozené očkovaným matkám mají podle nich významně nižší riziko onemocnění.

Lékaři upozorňují, že těhotné ženy nakažené covidem mohou mít horší průběh: