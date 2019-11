Telč jako magnet turistů. Město proniklo do prestižního žebříčku

Jedno město z České republiky se dostalo na prestižní světový seznam 25 míst, která by v roce 2020 neměl vynechat žádný turista. Není to ani Praha, ani Český Krumlov. Tím místem je Telč.

Tropický ráj v indickém oceánu Maledivy. Věhlasná poušť Kalahari. Australská Tasmánie. Světoznámý egyptský chrám Abú Simbel. Nebo třeba historický klenot Evropy - bosenský Mostar. Turisté by v příštím roce podle National Geographic měli navštívit kromě těchto světových pokladů i jeden český - malé městečko v srdci Vysočiny - Telč.

"Pro nás je to úžasné vyznamenání, protože dostat se takové elitní společnosti, to se každému nepodaří," dme se pýchou starosta města Roman Fabeš.

Jenže pětitisícové městečko je mezi světovými perlami spíše za chudou příbuznou. Samozřejmě tu mají krásné renesanční náměstí a vedle něj zámek. Jinak tu ale kromě přírody nejsou v okolí už žádná jiná lákadla.

Do Prahy nebo Vídně je to více než sto padesátikilometrová štreka - navíc žádná dálnice, jen okresky. Za to si tu asi za tři milióny můžete od soukromého majitele koupit historickou vstupní bránu do města. To by se vám na jiných místech ze seznamu asi nepoštěstilo.

A tak zatímco v jiných turistickych destinacích počítají návštěvníky v milionech, Telč se mimo letní sezónu ukládá do zimního spánku. Za celé dopoledne jsme tu natrefili jen na dva zbloudilé turisty ze Španělska, kteří tu navíc byli u rodinných známých.

Ono vlastně jde i o to, jestli je malé městečko hlavně v letní sezóně vůbec připravené na případný větší nápor turistů. Starosta uznává, že už teď je to na hraně.