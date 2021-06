Konec otravných nabídek po telefonu! Poslanci je chtějí omezit. ANKETA

Poslanecká sněmovna ve středu schválila novelu zákona o elektronických komunikacích, která by měla omezit telemarketing. Nově by mohli reklamní společnosti volat lidem pouze na vyžádání. Novelu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Telekomunikační marketing by se mohl už brzy výrazně změnit. Sněmovna totiž ve středu schválila novelu zákona o elektronických komunikacích. Jejím cílem je zrychlit zavádění vysokorychlostního internetu, zároveň ale také zahrnuje omezení nabídky služeb a zboží po telefonu.



Nově by tak společnosti mohli volat pouze těm, kteří o to vysloveně požádají. Novela do zákona zavádí takzvaný evropský kodex, který by měl zároveň chránit klienty při přechodu mezi poskytovateli telekomunikačních služeb a při předplácení tarifů.



Operátoři budou muset nově náklady při změně poskytovatele internetu hradit sami. V současné době musí náklady hradit klient.

Mobilní tarify jsou v Česku časté téma, část populace je považuje za předražené. Spousta Čechů má mobilní tarif delší dobu a nijak zvlášť neřeší, jestli třeba konkurenční operátor nenabízí lepší podmínky. A i ti zvídavější se musejí prokousat spoustou nabídek. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) proto nedávno spustil velký srovnávač, který rychle zobrazí tarify srovnané podle ceny.

Srovnávač zatím funguje v pilotním provozu. "Přehledné informace o parametrech a cenách služeb do srovnávače povinně vkládají přímo poskytovatelé těchto služeb (operátoři, podnikatelé). A ti také ručí za jejich správnost. Služba je bezplatná a nekomerční," uvedla mluvčí ČTÚ Tereza Meravá.





