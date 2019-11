Televize Nova natočila dokument k 17. listopadu: Cesta ke svobodě!

Televize Nova v neděli 17. listopadu od 21.25 uvede ojedinělý a výpravný dokument Cesta ke svobodě. Dokument přináší silné příběhy lidí z fotografií, které pořídil fotograf Karel Bucháček během listopadové revoluce a které dlouhých třicet let ležely nepovšimnuty pod prachem v dřevěných truhlách.

Cesta ke svobodě je novým pohledem na revoluční rok 1989, který dosud zůstával skrytý na fotografických negativech. Dokument vznikal řadu měsíců. Na jeho začátku bylo zveřejnění několika fotografií Karla Bucháčka na Facebooku, na nichž se demonstrující lidé po letech poznali. Fotografie jim vrátily vzpomínky, které poté zachytila naše kamera.

Velkou část natáčení zabraly také exteriérové a interiérové scény. Šlo o unikátní prostředí, které se přeměnilo a vrátilo zpět do roku 1989. „Mým hlavním cílem bylo, aby příběh revoluce vyprávěli obyčejní lidé. Tedy ti, kteří skutečně stáli v prvních řadách na demonstracích v roce 1989. Lidé, kteří často poznali, jaké to je dostat obuškem, být sražen k zemi vodním dělem nebo příslušníkem Veřejné bezpečnosti. A to se, myslím, povedlo. Žádní politici, ale běžní občané,“ říká režisér dokumentu Michal Kratochvíl.

Premiéru dokumentu se nenechaly ujít ani známé tváře Televize Nova.

GALERIE: Televize Nova natočila ojedinělý dokument k 17. listopadu 1 / 11 Zdroj: TV Nova Televize Nova natočila ojedinělý dokument k 17. listopadu - 1 11 fotografií Zobrazit celou galerii

„Cesta ke svobodě patří k jednomu z nejnákladnějších projektů, které jsme v posledních letech uskutečnili. Listopad 1989 změnil životy nás všech, a důležitost této události byla pro nás hnacím motorem udělat dokument co nejlépe,“ prozradil ředitel sekce zpravodajství a publicistiky Kamil Houska.

Osmdesátiminutový dokument Cesta ke svobodě už 17. listopadu od 21.25 na Nově.