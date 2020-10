Televize Nova vyzývá diváky: Pojďme společně sázet stromy!

Pečujeme společně o přírodu kolem nás - tak zní slogan nového projektu TV Nova Moje země, který odstartoval v pondělí ráno ve Snídani s Novou. V následujícím období se projekt bude věnovat hlavně stromům a péči o ně.

Na podzim jsou k výsadbě stromů nejvhodnější podmínky. Cílem iniciativy je zapojit diváky do celorepublikového sázení. S tím je spojený i projekt Sázíme budoucnost, jehož cílem je vysadit 10 milionů stromů v České republice do pěti let.