Temelín vyhlásil 2. stupeň krizového plánu. Nákaze brání 20 opatřeními

Měření teploty u vchodu, desinfekce rukou, roušky v celém areálu. To je jen pár novinek, které se týkají pracovníků jaderné elektrárny Temelín.

"Nejzásadnější je změna ze soboty, kdy jsme začali více chránit ten nejkritičtější provozní personál. Snížili jsme počet směn ze šesti na čtyři," popsal ředitel jaderné elektrárny Temelín Jan Kruml.

V domácí karanténě tak zůstává jako záloha dostatek pracovníků. Mohou okamžitě nastoupit, pokud by se v elektrárně nákaza objevila.

Aktuálně je vyhlášený druhý ze šesti stupňů krizového plánu. "Ten třetí stupeň by znamenal, že ty zálohy bychom soustředili v ubytovacích zařízeních v okolí elektrárny," vysvětlil Kruml.

Do izolace by tím pádem byl umístěn také personál vybraných hotelů a pracovníci dopravy osob. "To rozhodnutí, jestli půjdeme do přísnějšího stupně, by se vždycky odvíjelo od toho, kolik těch lidí budeme mít reálně v zálohách," doplnil ředitel Temelínu.

Další opatření by přicházela po přímé konzultaci s krajskou hygienickou stanicí (KHS). "V případě, že by byl někdo z těch členů rodiny eventuálně v kontaktu s tou nemocí, měli by se zaměstnanci chovat tak, aby nedošlo k dalšímu přenosu," sdělila ředitelka KHS Jihočeského kraje Květoslava Kotrbová.

Kompletní karanténa pracovníků a jejich příbuzných je zatím v plánu až jako nejpřísnější nařízení hygieniků.