Téměř 50 stran a 25 prohřešků! Senátoři mají žalobu na Zemana

45 stran, na kterých je popsáno 25 údajných prohřešků v rozporu s Ústavou. To je návrh ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana.

"Velká část veřejnosti se domnívá, že se snaží ten náš politický systém převést k prezidentskému. Může o tom rozhodnout jen Ústavní soud," uvedl senátor a bývalý kandidát na prezidenta Marek Hilšer (MHS.)

"Žalobu na prezidenta píšeme jako příběh šesti let prezidentského mandátu, při kterém prezident soustavně pošlapává Ústavu i zákony," sdělil už dříve senátor a autor ústavní žaloby Václav Láska (SEN21).

Celý text ústavní žaloby Senátu si můžete přečíst zde.

Prezident Zeman se ale podle mluvčího Hradu neobává, že by mohl přijít o svůj mandát. O iniciátorovi Láskovi si myslí své. "Jak říkal klasik dr. Štrosmajer: Kdyby hloupost nadnášela, bude se pan senátor Láska vznášet jako holubička," napsal v reakci mluvčí Jiří Ovčáček.

Aby návrh žaloby Senátem prošel, musí pro ni hlasovat tři pětiny přítomných zákonodárců - tedy nejméně 49. Podporu jich podle klubu SEN21 vyjádřilo zatím 41. "Pokud se taková žaloba předkládá, tak musí být jejím cílem, aby prošla. Každý se bude rozhodovat sám za sebe," prohlásil senátor Jiří Dienstbier (ČSSD).

Dalším možným nástrojem je podle Senátu pouze kompetenční žaloba, kterou by musel podat premiér Andrej Babiš, ten to ale odmítá. "Já to nevidím, že by postupoval proti Ústavě," prohlásil Babiš.

Podle návrhu ústavní žaloby postupoval Zeman protiústavně například usilováním o to, aby Bohuslav Sobotka nebyl premiérem, odmítnutím odvolání Andreje Babiše z postu ministra financí, nejmenováním Miroslava Pocheho ministrem zahraničí nebo odkládáním odvolání Antonína Staňka z funkce ministra kultury.

"Za 30 let, co jsem v politice, jsem neakceptoval jediné ultimátum, vydírání a vždy jsem je pokládal za drzost," reagoval Zeman.

Pod jeden z bodů spadá 18 menších údajných přestupků. Například nejmenování profesorů, uvedení částky, které Česko zaplatilo za unesené dívky v Pákistánu, nebo potvrzení, že v Česku se vyráběl jed novičok.

O podání žaloby budou senátoři hlasovat 24. července. Pokud horní komora parlamentu návrh schválí, čeká ho stejný proces i v Poslanecké sněmovně.