Téměř polovina Čechů chce chytrou domácnost. Může zachraňovat i životy

Podle průzkumu, na kterém se podílela společnost ABB spolu s výzkumnou agenturou Ipsos, 44 % obyvatel Česka zvažuje investici do chytré domácnosti. Pro lehce nadpoloviční většinu, tedy 56 % obyvatel to zatím není na pořadu dne, a to především kvůli nedostatku peněz. Hlavní motivací těch, kteří mají o chytrou domácnost zájem, je úspora energií. Dalšími silnými pohnutkami je pohodlí a větší bezpečnost.

"Svěřením své domácnosti softwaru, například přes aplikaci v mobilu, pochopitelně neseme rizika spojená s digitální bezpečností," vysvětluje ředitel ABB Elektrotechnika Vladimir Janypka. "Na druhou stranu, a vidíme to třeba v automobilovém odvětví, elektronizace řízení, včetně zabezpečení aut přináší lidem stále větší bezpečnost. Stejně tak je tomu s bydlením," dodává.

"Investici do chytré domácnosti zvažují častěji mladí lidé do 35 let a také muži, konkrétně každý druhý muž. Muži také častěji vnímají chytrou domácnost jako efektivní řešení pro úsporu energií," doplňuje ho ředitel agentury Ipsos Jan Polák.

Vytvořením chytré domácnosti mohou její členové ovládat osvětlení, topení, alarm, zámky dveří, kamery či dodávky elektřiny na dálku pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo počítače, televize či chytrých hodinek. Snad největší výhodou je možnost nastavit si scény a profily. Jakmile profil aktivujete, chytrá domácnost dostane sérii příkazů.

Například přednastavený profil "ráno" vám zajistí, že místo prudkého světla vás probudí pomalu se rozsvěcující lampa. Zároveň se v kuchyni zapne rychlovarná konvice nebo kávovar. Po odchodu do práce termostat sníží teplotu a automaticky se odpojí chytré zásuvky. Po příchodu domu se odemknou dveře, otevřou garážová vrata, rozsvítí světla a zapne topení.

Po celou dobu, kdy jste mimo domov, chytrá domácnost monitoruje prostřednictvím senzorů celý prostor a o čemkoliv podezřelém vás okamžitě informuje. Chytré zásuvky nejenže umožňují sledovat ve smartphonu spotřebu energie, ale také dokážou odpojit spotřebič po zkratu.

To stále není všechno. Technologie se neustále vyvíjejí, díky tomu chytrá domácnost dokáže ještě více zkvalitnit život. Podle magazínu Forbes mezi největší trendy pro rok 2020 patří fungování domácnosti na bázi umělé inteligence. Technologie budou schopny se učit a posléze se samy rozhodovat a "myslet". Už nyní to některá zařízení zvládnou - například některé druhy termostatu, které se přizpůsobují obyvatelům domácnosti a pamatují si jejich návyky.

V letošním roce se očekává rozvoj dalších technologií na bázi umělé inteligence. Funkce rozpoznávání obličeje se stane součástí bezpečnostnostního systému domácnosti. S tím souvisí i větší robotizace domácnosti. Roboti už dávno lidem pomáhají ve všech možných oblastech života, nicméně s rozvojem umělé inteligence se stanou ještě "chytřejšími" a schopnějšími zvládnout obtížnější úkoly od vaření přes domácí práce až po zdravotní péči.

Oblast zdraví je aktuálně snad nejvýznamnějším trendem rozvoje chytré domácnosti. Už to není jen o usnadnění života a úsporách. Chytrá domácnost lidem pomůže vést zdravější životní styl monitorováním kvality spánku či výživy. Jiná zařízení umožní se na dálku spojit s lékaři nebo zalarmovat pečovatele, pokud například senior ve svém bytě upadne, či dokonce přivolat záchranku a zachránit tak člověku život.

Už dnes chytré hodinky dokáží sledovat srdeční rytmus člověka a odhalit nepravidelnosti, které mohou být příznakem vážné nemoci. Očekává se, že tento typ technologie bude v letošním roce čím dál využívanější, čímž se sníží potřeba návštěvy lékařů a s tím spojený stres.