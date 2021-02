Tendr na testy nevyšel, proto se děti nevrátí do škol, kritizuje vládu Baxa

Přestože současná epidemická situace v České republice není příznivá, měli se by se žáci a studenti postupně vracet do škol, tvrdí místopředseda ODS a primátor Plzně Martin Baxa. Termín návratu se podle něj zřejmě nestihne kvůli nevydařenému výběrovému řízení na antigenní testy. Ty jsou podmínkou pro to, aby žáci znovu usedli do lavic.

Původně se část studentů měla do škol vrátit už 1. března, tento termín ale minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO) zpochybnil s tím, že situace v Česku není dobrá. O víkendu se vyjádřil pro zrušení tendru na testy pro žáky, které jsou nezbytnou součástí znovuotevření škol. To je podle Baxy hlavní důvod, proč se termín návratu do lavic bude muset zřejmě posunout.

"Bohužel to, jak se teď nevydařilo výběrové řízení na testy, pravděpodobně odkládá ten návrat o nějakou dobu, a to není dobrá zpráva. Pan premiér zpochybnil termín návratu nikoliv kvůli zhoršení situace, ale protože pokažené výběrové řízení na antigenní testy znemožňuje postupný návrat od 1. března," prohlásil primátor Plzně ve vysílání Snídaně s Novou.

Přestože se epidemická situace v Česku nelepší, stále trvá na otevírání škol. "Jsme si vědomi toho, že v současné době ta čísla příznivá nejsou. Na straně druhé, ty ztráty z toho, že neprobíhá prezenční výuka a že to trvá dlouho, dětem chybí sociální kontakt, to všechno je tak náročné a obtížné, že jsem přesvědčený, že za nějakých podmínek postupný návrat do škol možný je," uvedl Baxa.

Zásadní podle něj je okamžitě vybavit zaměstnance škol ze státních zásob respirátory, začít plošné testovat žáky a co nejrychleji očkovat učitele.

"Pokud jsou vládní epidemiologové přesvědčeni o tom, že je situace tak špatná, že není možné vrátit ani malou část dětí do škol, tak ať vystoupí a řeknou to. Já jsem přesvědčen o tom, že ten postupný návrat možný je," zdůraznil.

K očkování učitelů a testování žáků se ve Snídani s Novou vyjádřila i sociálnědemokratická poslankyně Kateřina Valachová: