Tenhle systém vám může zachránit život! Získáte ho snadno

Právě teď vyráží mnoho Čechů na dovolenou do ciziny, ale ne vždy se může za hranicemi všechno obejít bez problémů. A právě pro tyto situace je lidem k dispozici informační systém DROZD, který spravuje ministerstvo zahraničí a který informuje turisty o případném nebezpečí v dané zemi. Letos slaví systém 10 let a zájem o registraci do něj prý stále roste.