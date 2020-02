Teplá zima mate přírodu! V Chebu už týden hnízdí čáp, čeká na družku

Letošní zima je nezvykle teplá, v neděli padaly teplotní rekordy. Nejvíce naměřili v Klatovech - přes 18 stupňů Celsia. Takové teplo plete přírodu, včetně zvířat. Extrémně brzy se letos ze svého zimoviště vracejí třeba čápi, do Chebu už jeden přiletěl na začátku týdne. A vytvořil rekord desetiletí.

Čáp v Chebu vypadá spokojeně, zdravě a slouží mu i zažívání. Samec přiletěl 10. února, zatím je na hnízdě bez družky. "Jmenuje se Mojmír, protože přiletěl na svátek Mojmíra. Čekáme na přílet čápice, loni přiletěla asi tři hodiny po něm. Letos jí to docela trvá, ale není to nic neobvyklého," ujistila pozorovatelka čápu Monika Dohnalová.

Mojmír celé dny upravuje hnízdo, sem tam se protáhne, odpočívá a musí být připraven hnízdo bránit před konkurencí. Často ale na komíně ani není a loví v mokřinách za městem, aby zesílil.

Čáp je okroužkovaný, a leccos o něm proto víme - třeba to, že se do České republiky vrací hodně brzy a mezi prvními. Je tomu tak mimo jiné proto, že zimoviště má na jihu Německa a nemá to tedy daleko.

Jiní stěhovaví ptáci většinou létají na zimu dál. "Většina ptáků, kteří hnízdí v Čechách, zimují v Africe. Mnozí čápi až v té saharské Africe, v té rovníkové," vysvětlil ornitolog Jaroslav Bažant.

Lidé v Chebu věří, že jim čápi přinesou štěstí. Takhle brzy ale čáp komín v Chebu ještě neobsadil, obvykle se vracel až v březnu. Loni přiletěl v únoru, ale o devět dnů později než letos.

"Se změnami našich zim a zvyšováním teplot může klidně nastat i situace, kdy vůbec nebude mít potřebu odletět," varoval ornitolog. Čáp si totiž i v zimě bude možná schopen obstarat si potravu. V květnu už by Mojmír se svou družkou mohli v Chebu pečovat o mláďata.