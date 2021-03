Teplé počasí s sebou přineslo klíšťata! Podívejte se, kde řádí nejvíce

Do Česka dorazily doslova letní teploty a natěšení Češi po měsících doma vyrazili do přírody. Krásné počasí ale s sebou přináší nebezpečí. Už v březnu totiž řádí klíšťata. V některých okresech je varování dokonce na třetím stupni.

V kalendáři je sice stále březen, ale teploty venku už jsou letní. Češi tak vyrazili do přírody, což prospívá nejen jejich psychice, ale i zdraví.

Sluníčko a teplé počasí ale nepřináší jen pozitiva. Jednou z velkých nevýhod hezkého počasí je výskyt klíšťat. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je jejich aktivita dokonce na některých místech na třetím z pěti stupňů.

"S rostoucími teplotami se začíná zvyšovat aktivita klíšťat, v nížinách postupně vzroste na stupeň 3 z 5. Ve většině okresů je riziko napadení klíšťaty mírné až střední," uvedli meteorologové.

ČHMÚ zveřejnil také mapu, kde je aktivita klíšťat nejvyšší. Riziko hrozí hlavně na sever od Prahy a na jihu Moravy.

Aktivita klíšťat po okresech

Odborníci doporučují, aby se lidé po pobytu v přírodě prohlédli, případně odstranili přisátá klíšťata a preventivně používali repelent proti klíšťatům.

Lidé by také neměli zapomínat na očkování proti klíšťové encefalitidě. Počet onemocnění klíšťovou encefalitidou v České republice neustále roste. V roce 2020 bylo nahlášeno celkem 854 případů, což potvrzuje rostoucí trend posledních let.

Naočkováno je ovšem podle dat společnosti IPSOS jen 29 % Čechů. Například v Rakousku je to 79 % obyvatel. Právě před nástupem teplého počasí je nejvhodnější doba na očkování. To následně chrání po dobu 3 až 5 let.

Anketa Jste očkovaní proti klíšťové encefalitidě? Ano, očkuji se pravidelně 20 4 hlasy Ano, ale už je to dávno 16 3 hlasy Ne, ale plánuji to 11 2 hlasy Ne, nemám to v plánu 53 10 hlasů Hlasovalo 19 lidí.

Klíšťová encefalitida neboli klíšťový zánět mozku je velmi vážné onemocnění, které může mít trvalé následky v podobě chronických bolestí hlavy, poruchy spánku a soustředění, obrny svalů v obličeji a končetin, třesu či špatné rovnováhy. U dětí má tendenci způsobovat meningitidu neboli zánět mozkových blan.

Letošní zima byla jiná než předchozí roky. Jak ji zvládli jiní škůdci jako hraboši nebo komáři, se podívejte v reportáži: