Tepličákům bude chybět, vzpomínají na zesnulého Kuberu jeho sousedé

Teplice byly Kubera, Kubera byly Teplice. Odešla část Teplic, tak tamní obyvatelé mluví o Jaroslavu Kuberovi. Město Teplice vedl jako primátor dlouhých 24 let. Podle místních udělal z Teplic jedno z nejkrásnějších míst na severu Čech.



"Ty vodotrysky a ty fontány, to snad je taky jeho zásluha," popsala jedna z obyvatelek. "Určitě tady svoji stopu zanechal, bude Tepličákům chybět," pronesl muž z Teplic.



Tepličany zpráva o smrti bývalého primátora velmi zasáhla. Lidé podle nich u něj byli na prvním místě. "Máme svoz odpadů zdarma, všechno to zařídil on," chválil Kuberu další obyvatel města. "Já ho znám i jako sportovce, jsme se takhle občas potkali i na lyžích, takže já ho znám i osobně a je to velká rána, asi bude dost lidem chybět," vzpomíná žena z Teplic.



Na magistrátu, který dlouhá léta vedl, panuje smutek. Pro všechny Kubera nebyl jenom nadřízený, ale byl prý jejich součástí. "Byl jeden z 50 tisíc, nikdy se nepovyšoval, vždycky si s každým promluvil, vždycky s každým dokázal komunikovat, ať už to byl bezdomovec, zedník, prezident. Všichni mu rozuměli a proto ho všichni měli rádi," popsal primátor Teplic Hynek Hanza (ODS).



Lidé k magistrátu v Teplicích začali přinášet květiny a zapalovat svíčky. Na úřadu také vzniklo pietní místo, kde je i kondolenční kniha, kam lidé můžou psát vzkazy. Jako první do ní napsal vzpomínku současný primátor. "Byl to člověk s velkým Č, byl to člověk, pro kterého byla pravda, selský rozum, demokracie a hlavně svoboda vším, to byl on, to ztělesňoval a on to přenášel na ostatní," prohlásil.



Jestli budou následovat další pietní nebo vzpomínkové akce, o tom v tuto chvíli nemá vedení města jasno. Zpráva o smrti Jaroslava Kubery přišla nečekaně a vše je tak prý otázkou dalších jednání.