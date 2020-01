Teplota v kupé na nule, cizí nápisy i zpoždění. Arriva zaplatí pokutu

"Vážení cestující, omlouváme se zpoždění vlaku," znělo z tlampačů na železnici v polovině prosince, kdy vyjely první soukromé vlaky. Spoje nabíraly velká zpoždění a o komfortu ve vagonech se nedalo mluvit.

"V Hamrech jsem čekala 25 minut a teď mi to ujelo na Liberec! A teď co mám dělat? Teď tu budu hodinu stát?" rozčilovala se jedna z cestujících z Železného Brodu do Tanvaldu. A nebyla jediná, soukromý vlakový spoj na trati Praha - Tanvald připomínal spíš retrojízdu než rychlík.

Cestující navíc mátly německé nápisy nebo nápisy v azbuce. A to není všechno. Teplota uvnitř kupé byla prakticky stejná jako venku - tři stupně nad nulou. A problémy se kupily dál, například při prodeji jízdenek lidé nemohli uplatňovat slevu.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN) si proto pozval "na kobereček" šéfa společnosti Arriva. Jen za prosinec dostane společnost pokuty v řádu statisíců korun. Společnost problémy přiznala a slíbila nápravu.

"Do poloviny ledna vyřešíme problémy při prodeji jízdenek, do konce týdne zmizí německé nápisy ve vlacích a v příštím týdnu by mělo začít fungovat hlášení zastávek. Pokutu uhradíme," sdělil mluvčí Arrivy Jan Holub. "Kdyby ta náprava nebyla nastolena, tak zvážíme i krajní možnost, což je výpověď ze smlouvy," prohlásil Půta.