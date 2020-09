Teploty budou dál klesat, meteorologové upozorňují na přízemní mrazíky

Po přechodu studené fronty budou teploty v Česku i dál mírně klesat, v noci a po ránu by si například řidiči na silnicích měli dávat pozor na přízemní mrazíky. Pršet by mělo jen ve čtvrtek, těšit se pak podle meteorologů můžeme na víkend plný slunce.

"Ve čtvrtek přejde přes naše území od severu studená fronta. V dalších dnech bude počasí u nás ovlivňovat tlaková výše, která se bude přesouvat z oblasti Severního moře nad východní Evropu, po její zadní straně k nám bude postupně proudit teplejší vzduch od jihu," popisuje Český hydrometeorologické ústav (ČHMÚ).

Podle meteorologů bude ve čtvrtek většinou oblačno, déšť a přeháňky by se měly přes den objevovat ojediněle, nejvíce srážek by se mělo objevovat na jihu a jihovýchodě. Od severu pak začne ubývat oblačnost, večer by se mohlo úplně vyjasnit. Teploty přes den vystoupají k 18 až 22 °C, na jižní Moravě by mohlo být až 24 °C.

Předpověď počasí na čtvrtek 17. září:

V pátek bychom si už měli užívat sluníčka, mělo by být jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci poklesnou k 7 až 3 °C, ojediněle se tak mohou objevovat přízemní mrazíky. Přes den by se pak měly teploty pohybovat kolem 15 až 19 °C, v Čechách by mohlo být až 21 °C.

I v sobotu bude podle ČHMÚ jasno až polojasno. V noci by se měly teploty pohybovat kolem 6 až 2 °C, opět se tak mohou místy vyskytovat přízemní mrazíky. Teploty přes den pak vystoupají k 17 až 23 °C.

Neděle by měla být velmi podobná, těšit se můžeme na jasnou až polojasnou oblohu. V noci bude opět kolem 7 až 3 °C, přízemní mrazíky se budou objevovat jen ojediněle. Přes den pak bude kolem 19 až 23 °C.