Teploty dnes mohou překročit 20 °C, pak se ale drasticky ochladí!

I přesto, že se ve čtvrtek místy může objevovat déšť, mohou teploty přes den vystoupat až k 21 °C. Pak nás ale čeká prudké ochlazení, do Česka se také vrátí vydatnější srážky. V noci může během víkendu místy teplota klesnout i pod nulu, sněžení se může objevovat i ve středních polohách, nejen na horách.

Ještě ve čtvrtek si mohou lidé užívat poměrně vysokých teplot, přes den bude podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) 17 až 21 °C, během dne se mohou místy objevovat srážky, bouřky jen ojediněle.

Pak ale přijde prudká změna. "V pátek začne přes naše území zvolna postupovat k jihovýchodu zvlněná studená fronta. Za ní k nám bude proudit studený vzduch od severozápadu," informuje ČHMÚ.

Teploty v pátek přes den poklesnou k 10 až 14 °C, na většině území se postupně zatáhne a začne pršet, bouřky by se měly objevovat opět jen ojediněle. Večer by srážek mělo ubývat, kvůli ochlazení může na severozápadě v polohách nad 800 metrů i sněžit.

Postupné ochlazovaní bude pokračovat i během víkendu. V noci na sobotu mohou teploty klesat k 7 až 3 °C, na západě může být 1 °C, přes den by pak mělo být nejvýše 6 až 10 °C, na východě a jihovýchodě až 12 °C. I v sobotu by mělo na většině našeho území pršet, v Čechách v polohách nad 600 metrů mohou být srážky smíšené či sněhové. Večer začne od severozápadu srážek ubývat.

Noc na neděli by měla být ještě studenější, teploty by podle ČHMÚ měly klesat k 5 až 1 °C, v Čechách při zmenšené oblačnosti mohou být i dva stupně pod nulou. Přes den pak bude kolem 7 až 11 °C. Déšť by se měl objevovat převážně na jihovýchodě našeho území.

"Naposledy byl v první dekádě května takto studený 9. květen 2017, kdy teplota i v nížinách také často zůstávala pod 10 °C celý den," uvádí ČHMÚ.