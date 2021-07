Teploty půjdou o víkendu dolů, čekají nás silné bouřky i déšť

Česko v posledních dnech trápí silné bouřky, které se budou podle meteorologů na našem území objevovat i během víkendu. Četnější a silnější by měly být zejména na východě republiky. Teploty se budou ještě v pátek držet poměrně vysoko, zejména v noci na sobotu a v neděli ale bude počasí ovlivňovat studená fronta, která přinese také ochlazení.

Ve čtvrtek přes den by mělo být převážně skoro jasno až polojasno, po ránu se mohou místy objevovat mlhy. Přeháňky by se měly objevovat během dne jen ojediněle na horách. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 24 až 28 °C, na jihovýchodě a východě republiky může být až 30 °C.

V pátek bude podle ČHMÚ polojasno až oblačno, ojediněle se budou objevovat přeháňky a bouřky. Už nyní Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) upozorňuje na to, že se večer mohou na jihovýchodě a východě republiky objevovat i silné bouřky. Jedná se o předběžné varování, meteorologové budou předpověď během dne upřesňovat. Teploty přes den vystoupají k 26 až 30 °C.

Ještě v sobotu ráno bude zejména na jihovýchodní polovině území zataženo, očekávají se přeháňky, déšť a na východě ojediněle i silné bouřky. Přes den by se pak mělo mírně vyjasňovat. Od soboty by měla počasí v Česku ovlivňovat zvlněná studená fronta, která se bude držet jihovýchodně od našeho území, teploty kvůli tomu mírně poklesnou, zastavit by se měly na 23 až 27 °C.

V neděli by mělo být zpočátku polojasno, od jihozápadu se ale začne obloha zatahovat. Postupně se na celém našem území očekává déšť, místy se mohou objevovat bouřky. Ty budou na jihu a východě republiky ojediněle i silné. Teploty vystoupají jen k 19 až 23 °C, na východě může být až 25 °C.