Teploty vyletí rychle vzhůru, za pár dní dorazí tropy. Ale také bouřky

Noc na pondělí byla poměrně chladná, teploty klesaly k 9 až 5 °C, přes den se budou podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) držet kolem 22 až 26 °C, na severovýchodě by mělo být jen kolem 20 °C. Čeká nás převážně jasná až polojasná obloha.

V úterý by mělo být zpočátku také převážně jasno až polojasno, během dne ale začne přibývat oblačnost. Teploty v noci klesnou k 12 až 8 °C, přes den by pak mělo být 25 až 29 °C.

Ve středu by podle ČHMÚ mělo být převážně polojasno, zejména na východě se mohou při zvětšené oblačnosti místy objevovat přeháňky. Teploty by v noci neměly klesnout pod 10 °C, držet by se měly kolem 15 až 11 °C, přes den pak vystoupají k 26 až 30 °C.

Ve čtvrtek by mělo být ještě o něco tepleji, nejvyšší denní teploty by se měly držet kolem 29 až 33 °C, na severovýchodě pak bude kolem 28 °C. Na většině území by mělo být převážně jasno.

Ještě v pátek očekávají meteorologové jasnou až polojasnou oblohu, odpoledne a večer ale začne od západu přibývat oblačnost, ojediněle se mohou objevovat bouřky. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 30 až 34 °C.

Tropické teploty by měly panovat i o víkendu, zpočátku bude kolem 30 až 34 °C, do pondělí by ale měly klesnout k 24 až 29 °C. Od západu se bude šířit oblačnost, na většině území se budou podle meteorologů objevovat přeháňky a také bouřky.

Podívejte se na předpověď počasí na pondělí 14. června: