Teprve 13letá Denisa odešla ven, slehla se po ní zem. Pomozte ji najít

Denisa odešla z domu v neděli přibližně v 10 hodin dopoledne. Když se nevrátila, vyděšení rodiče zalarmovali policisty.

Dívka měří přibližně 165 centimetrů, je střední postavy. Má hnědé oči a hnědé rovné vlasy. Měla na sobě černou softshellovou bundu, tmavě šedé džíny, šedé tričko s šedým smajlíkem a šedé tenisky. Přes rameno měla maskáčovou ledvinku.

"Do současné doby se však pohřešovanou dívku vypátrat nepodařilo. Policisté po ní i nadále pátrají. Na základě šetření policisté zjistili, že by se dívka mohla pohybovat ve společnosti blíže neustanoveného kamaráda, a to na území celé republiky," uvedla policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Policie uvítá jakoukoliv pomoc s pátráním. "Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde by se dívka v současné době mohla nacházet nebo pohybovat, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158," vyzvala mluvčí.