Herečka Tereza Brodská je babička. Těhotenství snachy tajila celou dobu

Česká herečka Tereza Brodská se raduje z nové životní role. Jejímu synovi Samuelovi a partnerce se narodila holčička a hvězda Slunečné se tak poprvé stala hrdou babičkou.

"Moje rodina si nepřeje být medializována a já je chápu. Kdybych neměla tohle povolání, taky bych určitě nechtěla, aby se o mě někde mluvilo", řekla herečka v rozhovoru pro TN.cz.

O narození vnučky Brodská informovala oklikou na sociální síti, kde poděkovala svému porodníkovi, který s příchodem holčičky na svět pomáhal.

"Prof. Mudr. Antonín Pařízek, CSc !!!!! Milý Tondo děkuji, že jsi nám pomohl na svět nového člena rodiny!!!!!!!!! Děkuji za péči, trpělivost, obrovskou profesionalitu a za to, že tě máme už tolik let za kamaráda! Byl jsi před mnoha lety i u mého porodu a doufám, že budeš naším rodinným porodníkem i do budoucna! Jsi prostě nejlepšííí!!!“, uvedla na Instagramu.

Na novou životní roli babičky se prý Brodská těšila ještě dlouho před tím, než vůbec její snacha otěhotněla. "Myslím si, že to je to nejlepší, co nás mohlo potkat," řekla herečka. Jak se holčička jmenuje zatím neprozradila.