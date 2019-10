Tereza H. je v tom sama, z vězení vyšel i její poslední údajný komplic!

Vyšetřovatelé do spisu zapsali nkolik jmen údajných kompliců mladé Češky, kteří jí měli v Pákistánu různě "asistovat". Jenže z několikačlenného "gangu" zbyla necelé dva roky po zatčení jen Tereza H., všechny její údajné komplice už soudy očistily, píše Blesk.

V březnu si mohl oddechnout realitní makléř, který měl pro Terezu v asijské zemi zajišťovat ubytování. Soudce jeho propuštění zdůvodnil tím, že pro spojení mezi ním a mladou Češkou neexistují důkazy.

A nyní očistil i zmíněného Anwera. "Vyšetřovatel totiž uvedl, že se jméno Aftaba Anwera dostalo do vyšetřovacího spisu „na základě nedorozumění“. Anwer podle něj Terezu na letiště neodvezl," píše Blesk.

Česku Terezu H. zadrželi na letišti v pákistánském Láhauru loni v lednu celníci poté, co v jejím kufru objevili přibližně devět kilo heroinu. Letos v březnu ji zdejší soudy poslaly zatím nepravomocně do vězení na necelých devět let.

Mladá žena se proti verdiktu odvolala, odvolací hlavní líčení ovšem už soud několikrát odložil a zatím se neví, kdy padne definitivní rozhodnutí.

