Tereza našla pytel s mrtvými koťaty. Následný postup strážníků ji zaskočil

Pytel s mrtvými koťaty našla v neděli krátce před polednem paní Tereza. "Vzala jsem ho do ruky, protože jsem chtěla vědět, co se tam odehrává, a v tom pytli byla čtyři krásná koťátka, mrtvá, ale ne dlouho, protože tělíčka byla ještě vláčná vysvětlila paní Tereza.

Koťata byla navíc silně vyhublá a tak si žena myslela, že by se mohlo jednat o týrání zvířat. Rozhodla se tak zavolat na linku 158. Jenže místo státní policie dorazila městská. "Prozkoumali to, vzali si svůj vlastní pytel a dali do něj ten původní. Řekli, že si to nafotí a že až bude provedená pitva, tak se to bude řešit dál a odjeli,“ popsala konání policistů žena.

Za hodinu ale přijeli strážníci znovu a chtěli nálezkyni mrtvá koťata vrátit. "Já jsem se teda bránila, protože mi sdělili, že pokud trvám na té pitvě, tak si jí musím zaplatit, jinak je to na kafilerii,“ dodala paní Tereza.

"V současné době prověřujeme úmrtí zvířat, kdy ve spolupráci s veterinární stanicí budeme zjišťovat, co mohlo být příčinou jejich smrti. Ve spolupráci se strážníky městské policie zajišťujeme uložení mrtvých zvířat,“ informoval mluvčí policie Zdeněk Chalupa.

Jak by ale mohla být provedena pitva není jasné, podle strážníků městské policie si totiž dnes pro mrtvá koťata přijeli zaměstnanci kafilérie. "Jak je to v rozkladu, v hnilobě, tak to nepoznáte, čím to bylo způsobený, takže proto se to nechávalo odvézt do kafilérie,“ nechali se slyšet strážnici městské policie.

"Pokud by bylo prokázáno, že ta zvířata byla usmrcena trýznivým nebo surovým způsobem, pak pachateli takového činu hrozí dva až šest let, neboť se tak stalo na větším počtu zvířat,“ řekla advokátka Klára Long Slámová.

Advokátka se dnes rozhodla podat trestní oznámení na neznámého pachatele.