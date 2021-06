Tereze H. do vězení posílají peníze. Soud má brzy řešit její odvolání

"Jednání odvolacího soudu bylo podle informace právního zástupce Terezy H. stanoveno na 17. 6. 2021. Zda se odvolací řízení uskuteční, natož jaký by mohl být jeho výsledek, nelze v tuto chvíli předpovídat," uvedla na dotaz TN.cz mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová.

Mladá Češka přitom o další projednání svého případu usilovala přibližně dva roky - v podstatě od původního verdiktu, kterým jí za pašování drog soud uložil bezmála devítiletý trest vězení.

"Terezu H. navštěvuje zhruba jednou za měsíc asistent honorárního konzula ČR v Láhauru, zprostředkuje jí pravidelné platby od její rodiny a nákupy, především potravin," přiblížila Davidová Terezin život za zdmi pákistánského vězení.

Nedůvěra v aktivitu pákistánských soudů může být ze strany ministerstva dána i tím, že jednání v případu byla několikrát odročena už v minulosti - například kvůli kriketovému turnaji, masivnímu výpadku proudu nebo stávce soudců.

Pákistánští celníci zadrželi Terezu H. na letišti v Láhauru v lednu 2018. V jejím kufru objevili přibližně devět kilo heroinu. Následující rok v březnu ji po několika odkladech místní soud poslal do vězení na osm let a osm měsíců. Mladá Češka s trestem od začátku nesouhlasí. To ani státní zástupce, který by si představoval přísnější potrestání.

Připomeňte si původně uložený trest v reportáži TV Nova: