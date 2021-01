Termín očkování se lidé nedozvědí hned, očekávají se technické potíže

Netrpělivě vyhlížení registrační systém na očkování proti covidu-19 se v nejbližších dnech spustí ve zkušebním režimu. Ve Snídani s Novou to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Pro seniory nad 80 let se otevře 15. ledna, plošně pak na začátku února. Podle Chlíbka se už dopředu počítá s technickými problémy.

Česko začalo proti koronaviru očkovat koncem prosince, přednost zatím mají zdravotníci a další pracovníci klíčové infrastruktury. Už tento pátek se otevře registrační systém, ještě předtím se ale bude krátce testovat.

"Zkušební provoz by měl nastat v tomto týdnu, aby mohl být systém v pátek 15. ledna zpřístupněn osobám ve věku nad 80 let a od počátku února celé široké veřejnosti," řekl televizi Nova předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Ten očekává, že se systém hned od začátku ocitne pod náporem desítek tisíc lidí, kteří budou mít zájem o očkování. "Jsem přesvědčen o tom, že v prvních dnech v systému přistane velké množství registrací, zejména potom v únoru. Bude to klást velké nároky na ten systém, vždycky, když se něco spouští, tak se tam začnou všichni naráz přihlašovat a zkoušet to. Mohou nastat i určité technické problémy, ale věřím, že se vyřeší," domnívá se.

Předpokládá se, že většina lidí se na webových stránkách zaregistruje sama, senioři mohou vyhledat pomoc rodiny, praktického lékaře nebo se obrátit na bezplatnou linku 1221. Ve formuláři se budou vyplňovat údaje jako věk nebo zaměstnání, podle kterých systém určí prioritu a vybere možný termín vakcinace.

Na ten si ale zejména ti, kteří nepatří do ohrožených skupin, počkají. "V systému termín okamžitě nevyskočí. Člověk musí vyčkat a pak se dozví orientační termín, kdy by se měl dostavit," upřesnil Chlíbek s tím, že datum zaregistrovaným přijde v SMS zprávě nebo e-mailem.

Nevyloučil, že si člověk bude moct vybrat, jakou látkou se nechá naočkovat. "Do jisté míry by ta možnost volby být mohla. Bude to ale velmi limitováno. Člověk si bude moct vybrat místo, kde bude očkován. Bude tak záležet na tom, jaké očkovací látky to dané místo bude mít zrovna na skladě," řekl šéf vakcinologické společnosti s tím, že momentálně jsou úvahy o výběru zbytečné.

"V tuto chvíli je potřeba říct, že mezi dvěma očkovacími látkami, které tady jsou, není v podstatě žádný rozdíl. Nedá se rozhodně říct, která z nich je nejlepší. Všechny jsou dobré," prohlásil. Podle Chlíbka jsou vakcíny od firem Pfizer, kterou už se v Česku očkuje, a Moderna, jež začne očkovací látky dodávat v příštích dnech, téměř totožné. Smůlu by tak zatím nejspíš měli alergici, u kterých se s možností výběru z pochopitelných důvodů počítá vždy.

V současnosti je proočkováno asi 0,2 procent obyvatelstva, více než na Slovensku nebo v Rakousku, ale zároveň méně než v Německu či Polsku. Číslo se odvíjí od množství dodávek a organizace očkování, uvedl Chlíbek.

"Nejprve jsme spustili centrální systém, velká očkovací místa v pátečních nemocnicích. Ten se postupně rozšiřuje i do dalších nemocnic, zapojí se i soukromá očkovací centra, některé kraje vytvářejí velká centra. Jakmile začnou chodit větší dodávky vakcín, ta proočkovanost bude vyšší," uzavřel předseda České vakcinologické společnosti.