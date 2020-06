Termíny pro úhradu některých daní se posunují. Stále je lze platit bez penále

Vláda opět prodloužila fyzickým a právnickým osobám termín, do kdy musí podat a uhradit daň z příjmu nebo daň z nabytí nemovitých věcí. U daně z příjmu se už ale počítá penále. Tomu, kdo ji nestihne podat a uhradit do 18. srpna, se napočítá zpětně ke dni, kdy měl přiznání podat.

Přiznání k daním z příjmu za uplynulý rok mohou fyzické i právnické osoby podávat až do 18. srpna. A to vyjma těch, kteří spadají pod specializovaný finanční úřad, tedy bank, spořitelen, pojišťoven a právnických osob s obratem nad dvě miliardy.

Ministryně financí Alena Schillerová to vysvětluje potřebou poskytnout podnikatelům více času k podání přiznání a k zaplacení daně z příjmu tak, aby podnikatelům a živnostníkům zůstaly finance na překonání situace po pandemii koronaviru.

Těm, kteří nestihli podat přiznání do 1. dubna, případně nestihnou do 1. července, Finanční úřad odpustí pokutu a úrok z prodlení v případě, že podají přiznání a zaplatí daň nejpozději do 18. srpna. Ale pokud to do 18. srpna nestihnou, napočítá jim úřad sankci z pozdního podání a bude pozdní úhradu počítat od 1. dubna, případně od 1. července.

Úřad bude benevolentní také k těm, kteří měli platit daň z nabytí nemovitosti a poslední den lhůty pro podání přiznání a pro splatnost nastane mezi 31. březnem a 30. listopadem 2020. Ti mohou podat přiznání a uhradit daň bez sankcí z prodlení do konce letošního roku.

Finanční správa také upozorňuje, že na konci července končí některá prominutí v oblasti DPH. "Jedná se především o automatické prominutí pokuty 1.000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení (bez výzvy správce daně) a prominutí pokut ve výši 10, 30 nebo 50 tisíc Kč za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením v důsledku působení mimořádných opatření. Dále také již nebude ke stejnému datu automaticky prominuta pokuta za pozdní podání daňového přiznání k DPH, jejíž prominutí je vázáno na současné prominutí pokuty za porušení povinností souvisejících

s kontrolním hlášením v důsledku působení mimořádných opatření," uvedla mluvčí Generálního finančního ředitelství Zuzana Mašátová.