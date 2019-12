Teror na London Bridge: Soud měl propustit z vězení i další džihádisty!

Dva džihádisté, kteří byli před lety odsouzeni spolu s útočníkem, který v pátek na London Bridge zabil dva lidi, by měli být rovněž na svobodě. Informoval o tom deník The Sun. Všichni tři muži byli zatčeni před lety mimo jiné za plánování útoku na londýnskou burzu.

Osmadvacetiletý Usman Khan, který v pátek v centru Londýna zabil nožem dva lidi, byl odsouzený k 16 letům ve vězení - po šesti letech se ale dostal na svobodu. Podmíněně propuštění měli být i dva další džihádisté, které soud poslal v roce 2012 do vězení spolu s Khanem. Uvedl to britský deník The Sun.

Čtyřiatřicetiletý Mohamed Šáhdžahán a třiatřicetiletý Nazam Husajn se do vězení dostali za teroristické aktivity spolu se skupinou dalších sedmi mužů, mezi kterými byl i Usman Khan. Na rozdíl od zbytku skupiny ale trojice mužů dostala nejprve pouze neurčité tresty. Soud je rok poté změnil a jejich pobyt ve vězení stanovil pevně na 16 a 17 let s možným propuštěním až po odpykání poloviny trestu.

Mohamed Šáhdžahán (vlevo) a Nazam Husajn

I přesto se ale Khan dostal na svobodu už na konci roku 2018. Soud ho propustil podmíněně a musel mít po celou dobu na kotníku elektronický náramek. Podle deníku The Sun byli zřejmě propuštěni na svobodu i Šáhdžahán a Husajn. Oba džihádisté by se tak měli v současnosti pohybovat v ulicích Velké Británie.

Zbylých šest mužů by stále mělo být ve vězení. Policie je zadržela v roce 2010 při velké protiteroristické akci. Plánovali teroristický útok na londýnskou burzu a chtěli rozmisťovat bomby na záchodech v hospodách a klubech. Jejich cílem bylo rovněž zřídit v Pákistánu výcvikový tábor pro džihádisty.

K teroristickému útoku došlo v pátek odpoledne na ikonickém mostě London Bridge. Khan útočil nožem na lidi kolem sebe a dva z nich nakonec zabil. Policisté ho na místě zastřelili. Na podrobnosti se podívejte v reportáži TV Nova: